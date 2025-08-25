augusztus 25., hétfő

Magyar Kupa

1 órája

Dzsudzsák Balázs Veszprémben játszhat!

Címkék#Magyar Kupa#Ajka#labdarúgás#Veszprém

Hétfő este kisorsolták a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait, és a sors igazi futballcsemegét hozott Veszprém vármegye számára. Az NB III-as Veszprém a jelenleg NB I 2. helyén álló DVSC-t kapta, amelynek ikonikus csapatkapitánya nem más, mint a magyar válogatott korábbi sztárja, Dzsudzsák Balázs.

Veol.hu

Nem járt sokkal jobban az NB II-ben szereplő FC Ajka sem, hiszen a zöld-fehérek az élvonal újoncával, a Kisvárdával találkoznak. A két Veszprém vármegyei csapat tehát kőkemény feladat előtt áll, hiszen egyaránt NB I-es ellenfél ellen kell majd kiharcolniuk a továbbjutást. Míg Csizmadia Zoltánéknak Soltész Dominikra kell oda odafigyelniük, addig a veszprémieknek Dzsudzsák Balázsra. 

Dzsudzsák Balázs pályára léphet Veszprémben
Dzsudzsák Balázs pályára léphet Veszprémben
Fotó: NSO

A Magyar Kupa 3. fordulójának hivatalos játéknapjai szeptember 13–14. lesznek. A kupasorozat sajátossága, hogy a továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, így a Veszprém és az Ajka akár történelmi bravúrral is megörvendeztetheti szurkolóit.

Dzsudzsák Balázsra lehet készülni

Az viszont már most biztos: a Veszprém–DVSC összecsapás különleges futballünnepnek ígérkezik, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy egy világszerte ismert magyar futballista, mint Dzsudzsák Balázs, NB III-as pályán mutassa meg tudását.

A mérkőzések pontos időpontját később ismertetjük. 


 

 

