Dzsudzsák Balázs Veszprémben játszhat!

Nem járt sokkal jobban az NB II-ben szereplő FC Ajka sem, hiszen a zöld-fehérek az élvonal újoncával, a Kisvárdával találkoznak. A két Veszprém vármegyei csapat tehát kőkemény feladat előtt áll, hiszen egyaránt NB I-es ellenfél ellen kell majd kiharcolniuk a továbbjutást. Míg Csizmadia Zoltánéknak Soltész Dominikra kell oda odafigyelniük, addig a veszprémieknek Dzsudzsák Balázsra.

Dzsudzsák Balázs pályára léphet Veszprémben

Fotó: NSO

A Magyar Kupa 3. fordulójának hivatalos játéknapjai szeptember 13–14. lesznek. A kupasorozat sajátossága, hogy a továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, így a Veszprém és az Ajka akár történelmi bravúrral is megörvendeztetheti szurkolóit.

Dzsudzsák Balázsra lehet készülni

Az viszont már most biztos: a Veszprém–DVSC összecsapás különleges futballünnepnek ígérkezik, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy egy világszerte ismert magyar futballista, mint Dzsudzsák Balázs, NB III-as pályán mutassa meg tudását.

A mérkőzések pontos időpontját később ismertetjük.



