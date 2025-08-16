augusztus 16., szombat

Újratervezés

21 perce

Éles József: Szeretnénk tehetségeket adni a magyar kézilabdázásnak

Címkék#Győr#Éles József#klub#egyetem#Veszprém#VKKFT

Elkezdte a felkészülését a Veszprémi Kézilabda Kft. a szeptember elején induló NB I/B-s bajnokságra. Ebben nem lenne semmi különös, csakhogy a közelmúltban arról szóltak a hírek, miszerint a klubtulajdonos Éles József – főként anyagi okokra hivatkozva – elgondolkodott a folytatáson.

Király Ferenc

A királynék városának második számú kézilabdaköre 2021-ben jutott fel az élvonalba, ahol kétszer harcolta ki a bennmaradást, ám 2024-ben elbúcsúzott a legjobbak mezőnyétől. A 2022-ben Magyar Kupa-döntőt vívott klub legutóbb negyedik lett a másodosztályban, ez pedig az évek óta gyengülő játékoskeretük függvényében megsüvegelendő teljesítmény. Az együttesnek mégsem telt nyugodtan a nyara, a klublicencet csak második „nekifutásra” kapták meg, így jogot szereztek az indulásra. Az egykori világválogatottal beszélgethetnénk a csapatépítés rejtelmeiről – hiszen a tavasszal látott gárdájukból hárman maradtak hírmondónak –, arról, hogy miként felelhetnek majd meg az elvárásoknak, a jövőbeni szellemiségükről, a versenyképességükről, de ennek nem most van itt az ideje.

A klub egy hónapja azt a kommünikét adta ki, miszerint a puszta tények és a józan ész azt diktálja, hogy jelenlegi helyzetük nem teszi lehetővé az NB I/B-s indulásukat. Mi történt az azóta eltelt időben? – kérdeztem a kilencvenes évek csillagát.

– Úgy éreztem, hogy az újkori stratégiánkat kvázi vissza kell vezetnünk a régmúltba, mikor 15 éve, egy fiatal, ám annál tehetségesebb gárdával nekivágtunk egy akkor mindnyájunk számára ismeretlen útnak. Az utazásunk eredményét valamennyi sportbarát ismeri: egy tucat helyi, zömében saját nevelésű gyermekből „összehoztunk” egy Európa Liga-csoportkörben érdekelt csapatot, ami világviszonylatban is egyedülálló. Egy ideig azt gondoltam, hogy az NB I/B-ben ne álljunk ki egy olyan kollektívával, amelyen mindenki átgázolhat, aztán sokat mérlegelve úgy döntöttem, hogy elvállaljuk az újbóli megmérettetést, egy, a korábbiaknál is zöldfülűbb alakulattal, bizonyítási lehetőséget adva nekik. A második ligában nem várunk tőlük sokat, ám megadjuk a sanszot arra, hogy hozzáerősödjenek a mezőnyhöz. Nem tagadom, nyáron többször is megfordult a fejemben, hogy elengedem azt, amibe temérdek munkát fektettünk, aztán mindig elhessegettem magamtól, hogy feladjuk ezt a csatát. Egyszerűen nem tehettem meg, mert ha másként határozok, nem tudtam volna a tükörbe, a hozzánk járó 180 gyermek szemébe nézni. Közben eszközöltem egy „újratervezést", mivel megint szeretnénk tehetségeket adni a magyar kézilabdázásnak. Magyar és leginkább saját nevelésű játékosokra építve próbálunk meg talpon maradni, a rendszerünket fenntartani. Nekünk ez az alapfilozófiánk. Azt tervezzük, hogy minél több sportolót neveljünk ki egyénileg. Jó érzéssel tölt el, hogy az elmúlt években sok játékost vittek el tőlünk – az utánpótlásműhelyeinkből is –, ami jelzi a nálunk zajló szakmai munka minőségét. Magyarán financiális értelemben már voltunk jobb helyzetben, viszont az edzőink szakértelmét ma sem lehet megkérdőjelezni.

A Fotex KCV hajdani extraklasszisa értésünkre adta, hogy az NB I/B-ben finoman fogalmazva sem ők lesznek a legacélosabb csapat, de bízik benne, hogy magukat idővel összekapva azért akadnak majd olyan mérkőzéseik, amiket megnyerhetnek. Erre reálisan tavasszal lehet esélyük, ugyanis a zömében 16-18 éves fiataljaik az elején biztosan ismerkednek majd a közeggel és az ellenfelekkel. – A mezőnyben mi leszünk a legfiatalabbak, ezért az előttünk álló idényt tanulóévnek szánjuk. Nem az eredményeken lesz a hangsúly, így az is benne lehet a pakliban, hogy jövőre nem tudjuk megőrizni a másodosztályú tagságunkat. Persze szeretnénk elkerülni a kiesést, ám ennél sokkal fontosabb, hogy a fiataljaink tapasztalatot szerezzenek, aminek révén megerősödhetnek, s ha együtt maradnak, akár olyan közösséget is alkothatnak, mint a klubbéli elődjeik néhány éve. Az egyelőre nem a mi malmukra hajtja a vizet, hogy 70-80 kilósan 100-120 kilós riválisokkal kell majd farkasszemet nézniük a pályán – közölte az immáron vezetőedzőként is funkcionáló, így a pénzügyi háttér megteremtése mellett az erőgyűjtést is irányító tulajdonos, aki elárulta, hogy az előző együttesükből csak hárman tagjai az új társaságnak: Farkas Máté, Fercsik Dániel és Majczán Dávid. – Ősztől mindnyájan megmutathatják, hogy mire képesek, aztán előfordulhat, hogy a vetélytársak ismét tőlünk kapkodják el a legtöbb tehetséget.

Az NB I/B-s körük a legutóbbi pontvadászatban Széchenyi University néven vitézkedett, de a klub és a győri egyetem közötti jövőbeni kapcsolat kizárólag a korosztályos sorozatokban érdekelt gárdáikat érinti. – A csapataink nem költöztek el a Rába partjára, az oktatási intézmény „csupán” névadó támogatóként segíti a gárdáinkat. Az együttműködési partnerség viszont minden szinten megmaradt közöttünk, tudniillik az egyetemükön olyan sporthoz vagy sportoláshoz közeli szakok is vannak, ahol a kézilabdázóink adott esetben tovább tanulhatnak. Próbálunk is hozzájuk játékosokat irányítani. Ezzel együtt továbbra is várunk magunk mellé támogatókat, így névadó szponzort is, aminek a megjelenésével biztosabb lábakon állhatnánk, s nem lenne veszélyeztetve a hosszabb távú stabilitásunk. Ahogy eddig, e tekintetben is bizakodó vagyok – tette hozzá Éles József.

A Veszprémi Kézilabda Kft. tehát most azon az úton indul el, amire valamikor már rálépett: tehetséges fiatalokkal vág neki a szezonnak. Ez egyszer már bejött nekik, a felnőttválogatottunkban magának biztos helyet kiharcolt Fazekas Gergő, a korosztályos nemzeti gárdánkból kirobbanthatatlan testvére, Máté, a Bundesliga másodosztályában megfordult Éles Benedek, illetve a honi élvonalban hétről hétre bizonyító Hári Levente és Szmetán Péter a példa arra, hogy a náluk tevékenykedő szakemberek valamit igenis jól csinálnak. Ha úgy tetszik, még jól is kijöhetnek a mostani szorult helyzetükből: újra nagy neveket adhatnak a sportágnak.


 

 

