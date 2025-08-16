Éles József: Szeretnénk tehetségeket adni a magyar kézilabdázásnak

A királynék városának második számú kézilabdaköre 2021-ben jutott fel az élvonalba, ahol kétszer harcolta ki a bennmaradást, ám 2024-ben elbúcsúzott a legjobbak mezőnyétől. A 2022-ben Magyar Kupa-döntőt vívott klub legutóbb negyedik lett a másodosztályban, ez pedig az évek óta gyengülő játékoskeretük függvényében megsüvegelendő teljesítmény. Az együttesnek mégsem telt nyugodtan a nyara, a klublicencet csak második „nekifutásra” kapták meg, így jogot szereztek az indulásra. Az egykori világválogatottal beszélgethetnénk a csapatépítés rejtelmeiről – hiszen a tavasszal látott gárdájukból hárman maradtak hírmondónak –, arról, hogy miként felelhetnek majd meg az elvárásoknak, a jövőbeni szellemiségükről, a versenyképességükről, de ennek nem most van itt az ideje.

A klub egy hónapja azt a kommünikét adta ki, miszerint a puszta tények és a józan ész azt diktálja, hogy jelenlegi helyzetük nem teszi lehetővé az NB I/B-s indulásukat. Mi történt az azóta eltelt időben? – kérdeztem a kilencvenes évek csillagát.

– Úgy éreztem, hogy az újkori stratégiánkat kvázi vissza kell vezetnünk a régmúltba, mikor 15 éve, egy fiatal, ám annál tehetségesebb gárdával nekivágtunk egy akkor mindnyájunk számára ismeretlen útnak. Az utazásunk eredményét valamennyi sportbarát ismeri: egy tucat helyi, zömében saját nevelésű gyermekből „összehoztunk” egy Európa Liga-csoportkörben érdekelt csapatot, ami világviszonylatban is egyedülálló. Egy ideig azt gondoltam, hogy az NB I/B-ben ne álljunk ki egy olyan kollektívával, amelyen mindenki átgázolhat, aztán sokat mérlegelve úgy döntöttem, hogy elvállaljuk az újbóli megmérettetést, egy, a korábbiaknál is zöldfülűbb alakulattal, bizonyítási lehetőséget adva nekik. A második ligában nem várunk tőlük sokat, ám megadjuk a sanszot arra, hogy hozzáerősödjenek a mezőnyhöz. Nem tagadom, nyáron többször is megfordult a fejemben, hogy elengedem azt, amibe temérdek munkát fektettünk, aztán mindig elhessegettem magamtól, hogy feladjuk ezt a csatát. Egyszerűen nem tehettem meg, mert ha másként határozok, nem tudtam volna a tükörbe, a hozzánk járó 180 gyermek szemébe nézni. Közben eszközöltem egy „újratervezést", mivel megint szeretnénk tehetségeket adni a magyar kézilabdázásnak. Magyar és leginkább saját nevelésű játékosokra építve próbálunk meg talpon maradni, a rendszerünket fenntartani. Nekünk ez az alapfilozófiánk. Azt tervezzük, hogy minél több sportolót neveljünk ki egyénileg. Jó érzéssel tölt el, hogy az elmúlt években sok játékost vittek el tőlünk – az utánpótlásműhelyeinkből is –, ami jelzi a nálunk zajló szakmai munka minőségét. Magyarán financiális értelemben már voltunk jobb helyzetben, viszont az edzőink szakértelmét ma sem lehet megkérdőjelezni.