1 órája
Egykori kollégája árva gyermekein próbál segíteni egy veszprémi vasutas
Vannak történetek, amelyek nem csupán a szívet érintik meg, hanem tettekre is ösztönöznek. Ilyen a két árván maradt somlójenői testvér, Rátosi Brigitta és Rátosi Viktor sorsa is, akik életük eddigi éveiben több veszteséget éltek meg, mint amit sokan egy élet alatt sem. Elhunyt édesapjuk kollégája próbál rajtuk segíteni.
2014. augusztus 31-én édesapjuk, Rátosi Zoltán, egy veszprémi mozdonyvezető tragikus hirtelenséggel elhunyt, hátrahagyva feleségét és két gyermekét. Akkor Viktor 8 éves, nővére, Brigitta pedig 11 éves volt. Az özvegy egyedül, szerény körülmények között próbálta felnevelni a testvérpárt. Nyolc évvel később, 2022 augusztusában a sors újabb csapást mért a családra: az édesanya is elhunyt egy súlyos betegség után. Azóta a testvérek teljesen egyedül próbálnak helytállni az életben. Nem adták fel. Tanulnak, nyáron dolgoznak, és próbálnak boldogulni, még ha ez sokszor meghaladja az erejüket. A veszprémi mozdonyvezetők az elmúlt években többször is a segítségükre siettek, de a nehézségek így is óriásiak. A ház, amelyben élnek, rossz állapotú, alapozása hiányos, felújítása égetően szükségessé vált.
Elhunyt kollégája gyermekein segítene Marton József
Itt lép a képbe Marton József, ajkai lakos, de szívében veszprémi vasutas, aki nem először vállal extrém sportteljesítményt. 2023-ban egyénileg teljesítette a 211 kilométeres UltraBalatont, akkor még saját kihívásként. Idén azonban újra nekivág (Privát UltraBalatonnak – ezúttal azért, hogy felhívja a figyelmet Brigitta és Viktor nehéz helyzetére, és támogatókat gyűjtsön számukra. Marton József augusztus végére kapott időpontot, hogy teljesítse a 221 km-et.
A cél világos: javítani a gyermekek életkörülményein, és biztosítani, hogy tanulmányaikat gond nélkül folytathassák. Marton József a Tovafutók Egyesület tagjaként korábban már sikerrel teljesítette a júniusi Ultra Tisza-tó futóversenyt is, amely szintén kvalifikációs feltétele volt a Privát UltraBalaton indulásának. A háttérben több vállalkozó is jelezte, hogy szívesen támogatná az ügyet – de mindez Marton József teljesítményétől is függ. Ha sikerül teljesítenie a több mint 200 kilométeres távot, azzal nemcsak egy rendkívüli sporteredményt ér el, hanem két fiatal életét is segíthet biztosabb alapokra helyezni. A futás célja tehát túlmutat a fizikai határokon: ez a kitartás, az összefogás és az emberség próbája is. Aki szeretné támogatni a kezdeményezést – akár vállalkozóként, akár magánszemélyként –, az Marton József futása alatt és után is megteheti.
Aki szeretne segíteni, itt megteheti:
SPORTBARÁT ALAPÍTVÁNY
8200 Veszprém, Vécsey K. utca 8/N
Adószám: 18731514-1-19
Bankszámlaszám: 10918001-00000082-57310017
Közlemény: Rátosi gyerekek