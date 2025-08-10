Egykori kollégája árva gyermekein próbál segíteni egy veszprémi vasutas

2014. augusztus 31-én édesapjuk, Rátosi Zoltán, egy veszprémi mozdonyvezető tragikus hirtelenséggel elhunyt, hátrahagyva feleségét és két gyermekét. Akkor Viktor 8 éves, nővére, Brigitta pedig 11 éves volt. Az özvegy egyedül, szerény körülmények között próbálta felnevelni a testvérpárt. Nyolc évvel később, 2022 augusztusában a sors újabb csapást mért a családra: az édesanya is elhunyt egy súlyos betegség után. Azóta a testvérek teljesen egyedül próbálnak helytállni az életben. Nem adták fel. Tanulnak, nyáron dolgoznak, és próbálnak boldogulni, még ha ez sokszor meghaladja az erejüket. A veszprémi mozdonyvezetők az elmúlt években többször is a segítségükre siettek, de a nehézségek így is óriásiak. A ház, amelyben élnek, rossz állapotú, alapozása hiányos, felújítása égetően szükségessé vált.

Elhunyt kollégája gyermekein segítene Marton József

Fotó: a szerző

Itt lép a képbe Marton József, ajkai lakos, de szívében veszprémi vasutas, aki nem először vállal extrém sportteljesítményt. 2023-ban egyénileg teljesítette a 211 kilométeres UltraBalatont, akkor még saját kihívásként. Idén azonban újra nekivág (Privát UltraBalatonnak – ezúttal azért, hogy felhívja a figyelmet Brigitta és Viktor nehéz helyzetére, és támogatókat gyűjtsön számukra. Marton József augusztus végére kapott időpontot, hogy teljesítse a 221 km-et.

A cél világos: javítani a gyermekek életkörülményein, és biztosítani, hogy tanulmányaikat gond nélkül folytathassák. Marton József a Tovafutók Egyesület tagjaként korábban már sikerrel teljesítette a júniusi Ultra Tisza-tó futóversenyt is, amely szintén kvalifikációs feltétele volt a Privát UltraBalaton indulásának. A háttérben több vállalkozó is jelezte, hogy szívesen támogatná az ügyet – de mindez Marton József teljesítményétől is függ. Ha sikerül teljesítenie a több mint 200 kilométeres távot, azzal nemcsak egy rendkívüli sporteredményt ér el, hanem két fiatal életét is segíthet biztosabb alapokra helyezni. A futás célja tehát túlmutat a fizikai határokon: ez a kitartás, az összefogás és az emberség próbája is. Aki szeretné támogatni a kezdeményezést – akár vállalkozóként, akár magánszemélyként –, az Marton József futása alatt és után is megteheti.