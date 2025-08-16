augusztus 16., szombat

Európa 20 legélhetőbb városa közé repítenék Veszprémet

Izgalmas, aktivitásokban bővelkedő lesz a következő év a vármegyeszékhelyen és a régióban. Nemrég eldőlt, hogy Veszprém, illetve a Bakony–Balaton régió nyerte el az Európa Sportrégiója 2026 címet, ennek kapcsán Kiss Balázs szakmai vezetővel beszélgettünk.

– A WHO szerint a normál emberi működéshez heti 150 perc tudatos aktivitás kell. Ez nem kifejezetten sport, hanem aktivitás, körülbelül napi 20 percben. Ez olyan, mint az olaj a motorban: nélküle idővel minden tönkremegy – fogalmazott lapunknak Kiss Balázs, az Európa Sportrégiója 2026 Bakony–Balaton szakmai vezetője.

Mit tartalmaz és mi a jelentősége az Európa Sportrégiója 2026 projektnek? A címet nemrég nyerte el Veszprém és a Bakony–Balaton régió. A képen középen Kiss Balázs szakmai vezető
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az olimpiai bajnok kiemelte: a mindennapi tudatos mozgás (még ha az 20 perc is) nem extra, nem hobbi és semmiképp sem tingli-tangli. Ez a humán operációs rendszerünk része. – Sajnos elég sokan elfelejtjük ezt. Országosan úgy 71 százalék teljességgel inaktív, ez biztosan nem mehet így tovább.

Kiss Balázs igyekszik tisztázni a sportrégióval kapcsolatos félreértéseket. – Sokan feltételezik azt, biztosan sport szó miatt, hogy ez egy teljesítményalapú, élsportot is magában foglaló pályázat. Semmi sem lehetne távolabb a valóságtól. Ez egy teljes egészében szabadidősport-program, nem versenysportolóknak. Sportolóink finanszírozása más alapokon nyugszik. A versenysport társadalmi felelőssége most visszaadni a lakosságnak, amitől oly sokat kapott, most nekik kell buzdítani, oktatni, besegíteni és jelen lenni.

A korábbi klasszis kalapácsvető hangsúlyozta, hogy az Európa Sportrégiója 2026 fókuszában a nem versenysportolók állnak. – Lehet, hogy már mozogsz rendszeresen, akár évtizedek óta, de az is lehet, hogy tervezed-tervezted, de beragadtál egy tehetetlenségi állapotba, vagy a munkád, a családod, a megfelelő társaság, esetleg a szakember/edző hiánya miatt. Ennek az évnek a feladata minél többeteket kimozdítani ebből – fogalmazott, megszólítva az embereket, Kiss Balázs.

Európa Sportrégiója: a program logikája és célja

Kifejtette: a program logikája egyszerű. A napi tudatos 20 perc aktivitást beépíteni az itt élők mindennapjaiba. – Nem mindenki született maratonistának, de mindenki képes hozni a saját napi 20 percét. Ez lehet biciklizés, séta, erdei túra, SUP, úszás, tornatermi kosárlabda, foci, tollas vagy kutyasétáltatás. A rendszeresség az, ami működik, nem a hirtelen nagy nekifutások. Ez a 20 perc a „régiós alap”, innen lehet felfelé építkezni egyénre szabva, közösségben, játékos kihívásokkal, céges programokkal, appos vagy önbevallásos méréssel.

Leszögezte azt is, hogy a pályázat nem egy „megrendezünk pár eseményt, és kész” típusú projekt.

Ez egy olyan év, amellyel nyomot szeretnének hagyni:

  • mennyi tudatos mozgásóra/fő volt a régióban
  • hányan vezették be a napi minimum aktivitást
  • ki tartotta meg a szokását 2026 után is

- A 2026-os év csak a kezdete ennek a szemléletnek. A célunk, hogy hosszú távon egy aktívabb régióban éljünk. Ahol a mozgás nem program, hanem reflex. Veszprém és a Bakony–Balaton régió adottságai ehhez ideálisak: erdők, tavak, vízisportok, túraútvonalak, kerékpárútvonalak, közösségi terek. 2026-ban Európa Sportrégiója címet viselünk. A cél, hogy Veszprém ne „csak” Magyarország legélhetőbb megyeszékhelye legyen, hanem bekerüljön az EU 20 legélhetőbb városa közé. A sportrégió ehhez adja a mozgatórugót. Mert addigra a tudatos napi mozgás beépül a mindennapokba, és természetes lesz mindannyiunk számára – tette hozzá.

 

