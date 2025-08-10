augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

28 perce

FC Ajka: Csizmadia résen volt, három pontot ért

Címkék#labdarúgás#fc ajka#BMTE

Egy gól döntött. A labdarúgó NB II 3. fordulójában a 13. helyen álló Budafoki MTE az utolsó előtti FC Ajka csapatát fogadta. Sokáig úgy tűnt, hogy gól nélküli döntetlen lesz a végeredmény, azonban egy súlyos hazai hiba megpecsételte a BMTE sorsát.

Veol.hu

Budafoki MTE-FC Ajka 0-1 (0-0)

FC Ajka: három pont a zsebben
FC Ajka: három pont a zsebben
Fotó: Gyarmati László/archív

Budapest, 500 néző. V.: Sipos T.
Budafok: Hársfalvi – Selyem B., Horgosi, Jagodics M., Stumpf (Fekete M., 69.), Kun B. – Varga B. (Bukta, 79.), Posztobányi, Németh M. (Herczeg B., 60.), Hajdú R. (Rehó, 60.) – Kovács D. (Vasvári, 60.). Edző: Mészöly Géza.
Ajka: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar Zs., Garai – Tóth G. – Herjeczki (Kopácsi, 90.), Csizmadia Z., Kenderes (Rideg, 63.), Kirchner (Doncsecz, a szünetben) – Cipf (Lakatos, 93.). Edző: Horváth András. 

A találkozót a hazaiak kezdték jobban. Rögtön a második percben Varga fejelhetett Szabados kapujára, ám a bakonyi hálóőr magabiztosan védett. A 12. minutumban Hajdú forgatta meg a vendég védelmet, majd Selyem került helyzetbe, aki 12 méterről a kapu bal alsó sarkát vette célba, de Tar Zsolt tisztázni tudott. A 33. percben egy ajkai labdavesztés után jutottak el megint helyzetig a budafokiak, ám a labda elkerülte a kaput. Az első ajkai lehetőségre 39 percet kellett várni, ekkor Cipf szánta el magát lövésre, és csupán centiméterekkel tévesztett célt. A játékrész végén belehúzott az FC Ajka. Herjeczki bal oldali szöglete után a 16-oson belül pattogó labdát Kirchner fejelte kapura, Stumpf a gólvonalról mentett. Felszabadítani nem sikerült a hazaiaknak, Herjeczki a 16-os bal sarkának közeléből lövésre szánta el magát, Hársfalvi azonban szögletre tolta a labdát. 

Félidőben BMTE-FC Ajka 0-0

Fordulás után az első helyzet a bakonyiak előtt adódott. Csizmadia passzolt Cipfnek, aki mintegy 9 méterről, éles szögből lőtt kapura. A próbálkozást könnyedén hárította Hársfalvi. Az 58. minutumban Hársfalvi hozott majdnem össze egy gólt, de szerencséjére Cipfről nem a kapuba vágódott a játékszer. A 60. percben Mészöly Géza hármas cserével próbálta meg felrázni csapatát, ám a várt új lendület elmaradt. Sokat hibázott mind a két együttes. A 73. percben felpattant az ajkai kispad miután Csizmadia bólintott a hálóba, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot, így maradt a 0-0. A hajrára kanyarodva Vasvári ugratta ki Rehót, aki hosszan tolta meg maga előtt a labdát, így Szabados lecsapott rá, és oda lett a helyzet. A 85. minutumban hatalmasat hibázott a hazaiak kapusa, Hársfalvi, aki kiejtette a kezéből a labdát, melyet Csizmadia könnyedén juttatott az üres kapuba, 0-1! Az eredmény már nem változott a hármas sípszóig, így a zöld-fehérek megszerezték idénybeli első győzelmüket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu