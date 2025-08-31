augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

FC Ajka: fájdalmas vereség

Horváth András csapata a hajrában kapott ki. Az FC Ajka pont nélkül távozott a Csákvár otthonából a labdarúgó NB II 6. fordulójában.

Csákvár–FC Ajka 1-0 (0–0)

Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló


Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. V.: Bana G.
Csákvár: Lehoczki – Szalai P. (Lorentz, 74.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Mondovics, 64.), Dencinger, Magyar Zs. (Radics, 84.) – Szabó B. (Ominger B., 74.), Bányai, Haragos (Simon A., 64.). Edző: Tóth Balázs.
Ajka: Szabados – Bacsa B., Mészáros B. (Katona I., szünetben), Tar, Kovács N. – Tóth G. (Rideg, 84.), Csizmadia – Doncsecz (Sejben, 66.), Lakatos M. (Kenderes, szünetben), Herjeczki – Kirchner. Edző: Horváth András.
Élénken indult az összecsapás, hiszen az FC Ajka bátran beleállt a játékba, amivel némileg meglepte a hazaiakat. Ennek köszönhetően már a kezdeti percekben mindkét kapusnak akadt dolga bőven. A csákvári fiatal portás, Lehoczki Bendegúz több látványos védéssel tartotta érintetlenül a kapuját: Doncsecz Levente közeli lövését és Kirchner Krisztián fejesét is szinte mindenki gólnak hitte, ám ő hárítani tudott. A túloldalon Szabados Istvánnak a felső léc is segítségére volt, amikor Bányai Péter szépen csavart lövést eresztett meg.

Félidőben: Csákvár-FC Ajka 0-0

A fordulást követően a játék inkább a küzdelemről, mint a helyzetekről szólt, és sokáig úgy festett, hogy egyik fél sem tudja bevenni a másik kapuját. Már a döntetlen körvonalazódott, amikor Mondovics pontos beadásából Bányai Péter remek ütemben érkezett, és fejjel a hálóba talált, megszerezve ezzel a győzelmet a hazaiaknak. Csákvár-FC Ajka 1-0.

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, miközben a vendégeknek is akadt lehetőségük, több helyzetet is kidolgoztunk, kapufát lőttünk, de egészen a hajráig nem sikerült a kapuba találnunk. Dencinger Norbert óriásit dolgozott ma és végre Bányai Péter is megszerezte első gólját. Cseréink hozzátették a magukét a győzelemhez, s örülök, hogy ismét négy fiatallal csikartuk ki a három pontot.

Horváth András: – Nehéz mi mondani, nem érdemeltünk vereséget. A két csapat között az volt a különbség, hogy ők a rögzített helyzetből gólt fejeltek, mi pedig nem. Talán ha az első félidőben berúgjuk száz százalékos ziccerünket, másként alakul a mérkőzés.



 


 

 

