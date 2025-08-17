augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

Hatalmas győzelem a Honvéd ellen! +galéria!

Címkék#győzelem#labdarúgás#fc ajka

Elképesztő csatában, emberhátrányban gyűjtötte be a pontokat a bakonyi alakulat. Az FC Ajka csapata bírta a nyomást, és végül 1-0 arányban győzte le a listavezető Budapest Honvéd együttesét a labdarúgó NB II-ben.

Balogh Dávid

FC Ajka–Budapest Honvéd FC 1–0 (1–0)

FC Ajka: Kovács Nikolasz ismét bravúrosan játszott
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló


Ajka, Városi Sportcentrum, 2000 néző. V.: Iványi G.
Ajka: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Doncsecz (Kenderes, 64.), Cipf (Katona I., 25.), Herjeczki (Jagodics B., 82.) – Rideg (Kirchner 25.; Lakatos M., 82.). Edző: Horváth András
Honvéd: Tujvel – Kállai K. (Kesztyűs, 83.), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Somogyi (Szabó Á., 83.), Szamosi Á. (Simon B., 73.) – Zuigeber (Csonka B., 83.), Pinte (Ihrig-Farkas, 73.), Medgyes Z. Edző: Feczkó Tamás.

Az első percekben a Honvéd uralta a meccset, majd az ötödik minutumban helyzetbe is kerültek. Hangya bedobása után Zuigéber indította Szamosit, aki hat méterről lőtt kapura. A próbálkozást Szabados védte. A 14. percben Szabó-Csontos volt a labda útja, majd egy felívelés után Zuigéber lőtt, de pontatlan volt. A 25. percben Medgyes dolgoztatta meg Szabadost. Pár perccel később Medgyes előtt adódott hatalmas lehetőség, de az ajkai hálóőr ismét nagy bravúrt mutatott be. A folytatásban feljavult a bakonyiak, és elkezdtek veszélyeztetni. A 37. percben Herjeczki jobb oldali szabadrúgását követően Szabó Alex röviden szabadított fel, Kirchner elé került a labda, aki 11 méterről kilőtte a bal felső sarkot, 1-0. 

Félidőre 1-0-s részeredménnyel vonulhattak a felek. Fordulás után, az 53. percben a hazaiak kerültek ajtó-ablak ziccerbe, de Katona nem tudta rendesen helyezni a lövést, Tujvel pedig magabiztosan védett. Nagy erőket mozgósított a Honvéd, de az ajkaiak hősiesen állták a sarat. A 68. minutumban emberhátrányba került az Ajka, Mészáros jutott a kiállítás sorsára. A fennmaradó időben mindent megtett a Budapest Honvéd az egyenlítésért, de kiválóan tartotta magát Horváth András csapata. A mérkőzést sokszor ítéleteivel borzoló játékvezető dolga megszaporodott a hajrára, de az eredmény már nem változott. Az Ajka így egy hatalmas győzelmet könyvelhetett el hazai pályán a listavezető Budapest Honvéd ellen.

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló


 


 

 

