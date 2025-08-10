augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Labdarúgás

1 órája

FC Ajka: idegenben szerepelnek

Címkék#Budafok#labdarúgás#fc ajka

Újabb fontos meccs vár a bakonyiakra. A Merkantil Bank Liga NB II harmadik fordulójában az FC Ajka idegenben, a Budafoki MTE vendégeként lép pályára. A találkozó vasárnap délután kerül megrendezésre a Budafoki MTE Sporttelepen, ahol mindkét gárda számára kulcsfontosságú lesz a pontszerzés – vagy még inkább a győzelem –, hiszen egyikük sem kezdte fényesen a 2025/2026-os idényt.

Balogh Dávid

Az FC Ajka játékosai két fordulót követően egy döntetlennel és egy vereséggel a 15. helyen állnak, mindössze egy szerzett ponttal. A gólarányuk (1–5) árulkodik arról, hogy védekezésben még bőven akad javítanivaló, miközben a támadósor is adós maradt a gólokkal. Az előző játéknapon hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Videoton FC Fehérvár ellen.

Az FC Ajka három pontért utazik
Az FC Ajka három pontért utazik
Fotó: Gyarmati László / Napló

A Budafok sincs sokkal jobb helyzetben: két forduló után ugyanúgy egy döntetlen és egy vereség a mérlegük, de a gólarányuk (1–4) némileg kedvezőbb. Az első körben hazai pályán játszottak döntetlent a Szentlőrinc ellen (1-1), a második fordulóban pedig idegenben szenvedtek súlyos vereséget a Honvédtól (3-0).

A két csapat múltbeli mérlege egyértelműen az FC Ajka felé billen: a felek eddig 14 alkalommal találkoztak a másodosztályban, és az Ajka 8-szor is győzni tudott, míg a Budafok mindössze 3-szor. A fennmaradó három meccs döntetlennel zárult. Az utóbbi időszakban is inkább az ajkaiak domináltak – legutóbb 2025 márciusában Budafokon 2–1-re nyertek –, így önbizalmat meríthetnek a korábbi sikerekből.

A statisztikák azonban csak addig számítanak, amíg a labda útjára nem indul. A jelenlegi formát elnézve egyik csapat sem mehet biztosra: a Budafok hazai pályán szeretné megszerezni első győzelmét, az Ajka pedig idegenben törné meg a nyeretlenségi sorozatát. Mindkét fél számára komoly tétje van a mérkőzésnek, hiszen a tabella alsóházában gyorsan nagy hátrányba lehet kerülni.

Az Ajkának kulcsfontosságú lesz a védelem stabilizálása és a támadójáték felpörgetése. A korábbi összecsapásokon rendre betaláltak Budafok ellen, így ha sikerül visszatalálni a góllövő útra, lehet esélyük a három pontra. A Budafok részéről a hazai közönség támogatása adhat plusz lendületet, és a masszívabb védekezésük akár döntő tényező is lehet.

FC Ajka: fontos meccset rendeznek

Vasárnap tehát nemcsak három pontért, hanem önbizalomért és lendületért is küzdenek majd a felek. Az eddigi történelem az Ajka mellett szól, a jelenlegi forma kiegyenlített csatát ígér – egy biztos: a tabella hátsó szekciójában komoly mozgás várható a forduló végére.

A Budafoki MTE-FC Ajka bajnoki meccs vasárnap 19 órakor kezdődik.


 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
