FC Ajka: kitart a lendület?

Az FC Ajka a szezonnyitón ugyan súlyos, 4–0-s vereséget szenvedett el a BVSC Zugló otthonában, de azóta egyre jobb formát mutat Horváth András csapata. A bakonyiak jelenleg a 6. helyen állnak 7 ponttal, és bizakodva készülhetnek a baranyai túrára.

Az FC Ajka a Szentlőrinc ellen lép pályára

Fotó: Gyarmati László/archív

A Szentlőrinc hullámzó kezdésen van túl: két döntetlennel rajtolt a gárda, majd a 3. fordulóban vereséget szenvedett a Budapest Honvédtól. Legutóbb viszont magabiztos teljesítményt nyújtva 3–0-ra győzték le a Mezőkövesdet, így önbizalommal várhatják az Ajka elleni összecsapást. A hazaiak jelenleg a tabella 9. pozícióját foglalják el 5 ponttal.

A két klub eddig nyolcszor mérkőzött meg egymással, a statisztikák ajkai fölényt mutatnak: a zöld-fehérek öt alkalommal, míg a Szentlőrinc háromszor győzött. A gólkülönbség is a vendégeknek kedvez, 12–8 arányban.

A vasárnapi összecsapás tehát két, formáját fokozatosan építő együttes találkozása lesz, amely nemcsak a középmezőny alakulását, hanem a szezon további lendületét is meghatározhatja mindkét fél számára.

Az Szentlőrinc SE–FC Ajka mérkőzés 17.30-kor kezdődik.



