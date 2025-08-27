FC Ajka: korábbi játékos kapott meghívót Marco Rossitól

A közel kétméteres, 30 éves támadó FC Ajka együttesénél töltött időszaka nem alakult fényesen: mindössze három gólig jutott, és nem sikerült stabil helyet kivívnia magának a kezdőcsapatban. Onnan Kecskemétre vezetett az útja, ahol már bemutatkozhatott az NB I-ben, és fokozatosan megtalálta a góllövőcipőjét.

Korábbi FC Ajka játékos szerepel a meghívottak között

Fotó: NSO

2024 februárjában a Paks szerződtette, ahol rögtön bizonyította, hogy képes kulcsjátékossá válni. Az előző idény egyik legemlékezetesebb teljesítménye a Paks–Újpest bajnokin született, amikor a tolnaiak 6–1-re győztek, Tóth Barna pedig négy gólt szerzett. Az idei bajnoki kiírásban sem lassított, négy forduló után már két találatnál jár.

A meghívó a csatár számára pályafutása eddigi legnagyobb elismerését jelenti.

– „Reménykedtem a meghívóban, és nagyon örülök, mert kisgyerekkorom óta küzdöttem, hogy megvalósuljon az álmom” – fogalmazott Tóth Barna. – „Nem szeretnék azonban itt megállni, inkább a csapat hasznára válnék, hogy kijusson a világbajnokságra.”

A magyar válogatott szeptemberben fontos világbajnoki selejtezők előtt áll, és Rossi döntése azt jelzi: a jó formában lévő, gólérzékeny játékosoknak mindig nyitva áll az ajtó, még akkor is, ha korábban nem számítottak rájuk a nemzeti csapatnál.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK Stockholm), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).