Labdarúgás

1 órája

FC Ajka: megtört a lendület

Címkék#Szentlőrinc#labdarúgás#fc ajka

Egy gól döntött a három pont sorsáról Szentlőrincen. Az FC Ajka ugyan több helyzetet is kialakított, de nem tudott betalálni. Végül egygólos vereséget könyvelhettek el a labdarúgó NB II. 5. fordulójában a Szentlőrinc vendégeként.

Veol.hu

Szentlőrinc–FC Ajka 1–0 (1–0)

FC Ajka: vereség Szentlőrincen
Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló


Szentlőrinc, 700 néző. V.: Farkas T.
Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Milovanovics, Poór (Czérna, 19.; Rac, 88.), Márta (Kiss-Szemán, a szünetben) – Szolgai, Nyári – Ambach (Kancsij, 67.), Nagy R., Bőle (Sámson, a szünetben) – Adamcsek. Edző: Waltner Róbert.

Ajka: Szabados I. – Kovács N., Jagodics, Tar, Csörnyei (Kopácsi, a szünetben) – Tóth G. (Rideg B., 63.), Lakatos M. (Doncsecz, a szünetben) – Csizmadia Z., Herjeczki (Csanádi, 81.), Kirchner – Katona I. (Rideg Á., 63.). Edző: Horváth András.

A mérkőzés első helyzete a hatodik percben adódott. Egy hazai támadás végén előbb Nagy Richárd, majd Szolgai lőtt kapura, ám Szabadosnak nem kellett védenie, hiszen a labda veszélytelenül csorgott ki a pályáról. A 12. percben Lakatos ívelésénél voltak résen a szentlőrinci védők, akik tisztáztak Katona elől. A 21. minutumban Nyári csúsztatásáról maradt le Ambach, így felszabadulhatott az ajkai kapu. Tíz perccel később Czérna száguldott el a jobb szélen, lapos centerezése tökéletesen találta meg Nagy Richárdot, aki méterekről pörgetett jobbal a kapu közepébe, 1-0. A 38. minutumban Kirchner vállalkozott távoli lövésre, de nem tudott egyenlíteni. 

Félidőben Szentlőrinc–FC Ajka 1-0

A második félidő kevesebb eseményt hozott. A 72. percben egy hazai labdavesztés után Herjeczki került lövőhelyzetbe, de Gyurján nagy lélekjelenléttel hárítani tudott. Percekkel később a másik oldalon Szabados mutatott be egy nagy védést. A fennmaradó időben az eredmény már nem változott, így az ajkaiak pont nélkül távoztak a gyepről. 


 

 

