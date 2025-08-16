augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nehéz feladat elé néz az FC Ajka

Címkék#Honvéd#labdarúgás#fc ajka

Nem lesz egyszerű feladat. Vasárnap este a labdarúgó NB II 4. fordulójában az FC Ajka hazai pályán, az Ajka Városi Sportcentrumban fogadja a százszázalékos teljesítménnyel éllovas Budapest Honvéd együttesét.

Balogh Dávid

A bakonyiak számára a szezon nem indult ideálisan: a nyitófordulóban súlyos, 4–0-s vereséget szenvedtek a BVSC Zugló vendégeként. Azóta azonban fokozatos javulás tapasztalható Horváth András csapatának játékában. A második fordulóban hazai pályán 1–1-es döntetlent értek el a tavaly még élvonalbeli Videoton FC Fehérvár ellen, majd a legutóbbi játéknapon 1–0-ra győztek Budafokon. A sikerhez kellett egy szerencsés mozzanat is: a hajrában a hazai kapus hibáját Csizmadia használta ki szemfülesen, így az Ajka három ponttal távozhatott. Az FC Ajka jelenleg négy ponttal a 16 csapatos bajnokság 8. helyén áll.

FC Ajka: a Honvéd érkezik
FC Ajka: a Honvéd érkezik
Fotó: Gyarmati László/archív

Középmezőnyben az FC Ajka

A vendég Budapest Honvéd lendülete továbbra is töretlen. Már a múlt idényben látványos fejlődést mutatott a Feczkó Tamás vezette gárda, és ezt a formát sikerült átmenteni az új szezonra is. A nyitányon magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak a Fehérvár ellen, majd legyőzték a Budafokot is. A harmadik fordulóban ugyan a Szentlőrinc megszorongatta őket, de a kispestiek fordítani tudtak, és megszerezték a harmadik győzelmüket is. Így jelenleg egyedüli hibátlan csapatként vezetik a tabellát, és szurkolóik joggal bízhatnak benne, hogy a szezon végén akár a feljutást, sőt a bajnoki címet is ünnepelhetik.

Az eddigi bajnoki mérleg kiegyenlített: a két csapat négyszer találkozott egymással, a Honvéd és az Ajka is kétszer-kétszer diadalmaskodott, a gólkülönbség pedig 4–4. A legutóbbi idényben az Ajka volt eredményesebb, hiszen idegenben 2–1-re, hazai pályán pedig 2–0-ra győzött.

A vasárnapi összecsapás (19.00) tehát nemcsak a tabella szempontjából bírhat komoly téttel, hanem a presztízsért is folyik majd a küzdelem.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu