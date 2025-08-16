Nehéz feladat elé néz az FC Ajka

A bakonyiak számára a szezon nem indult ideálisan: a nyitófordulóban súlyos, 4–0-s vereséget szenvedtek a BVSC Zugló vendégeként. Azóta azonban fokozatos javulás tapasztalható Horváth András csapatának játékában. A második fordulóban hazai pályán 1–1-es döntetlent értek el a tavaly még élvonalbeli Videoton FC Fehérvár ellen, majd a legutóbbi játéknapon 1–0-ra győztek Budafokon. A sikerhez kellett egy szerencsés mozzanat is: a hajrában a hazai kapus hibáját Csizmadia használta ki szemfülesen, így az Ajka három ponttal távozhatott. Az FC Ajka jelenleg négy ponttal a 16 csapatos bajnokság 8. helyén áll.

FC Ajka: a Honvéd érkezik

Fotó: Gyarmati László/archív

Középmezőnyben az FC Ajka

A vendég Budapest Honvéd lendülete továbbra is töretlen. Már a múlt idényben látványos fejlődést mutatott a Feczkó Tamás vezette gárda, és ezt a formát sikerült átmenteni az új szezonra is. A nyitányon magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak a Fehérvár ellen, majd legyőzték a Budafokot is. A harmadik fordulóban ugyan a Szentlőrinc megszorongatta őket, de a kispestiek fordítani tudtak, és megszerezték a harmadik győzelmüket is. Így jelenleg egyedüli hibátlan csapatként vezetik a tabellát, és szurkolóik joggal bízhatnak benne, hogy a szezon végén akár a feljutást, sőt a bajnoki címet is ünnepelhetik.

Az eddigi bajnoki mérleg kiegyenlített: a két csapat négyszer találkozott egymással, a Honvéd és az Ajka is kétszer-kétszer diadalmaskodott, a gólkülönbség pedig 4–4. A legutóbbi idényben az Ajka volt eredményesebb, hiszen idegenben 2–1-re, hazai pályán pedig 2–0-ra győzött.

A vasárnapi összecsapás (19.00) tehát nemcsak a tabella szempontjából bírhat komoly téttel, hanem a presztízsért is folyik majd a küzdelem.