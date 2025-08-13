Történelmi tettet hajtott végre a Ferencváros

Már csak egy párharc megnyerése választja el a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától a Ferencvárost, mely úgy győzte le a Ludogorecet, hogy a gólokat kizárólag magyar játékosok lőtték. Ez legutóbb 1995-ben a Grasshopper ellen fordult elő, a hazai meccsen ifjabb Albert Flórián, Lisztes Krisztián és Nyilas Elek talált be.

Forrás: tempofradi.hu

A Ferencváros három gólt lőtt a Groupama Arénában

Olyan viszont még sohasem történt meg, hogy a gólok és a gólpasszok is magyar játékosok neve mellett szerepeljenek. Mindez alátámasztja a Magyar Labdarúgó-szövetség új szabályát, mely szerint a kiemelt akadémiákkal rendelkező kluboknak a mérkőzéseken kötelezően legalább öt magyar játékost kell szerepeltetniük a pályán, és ebből kettőnek fiatalkorúnak kell lennie. A „magyarszabály" néven elhíresült rendelkezés célja a hazai fiatal labdarúgók fejlesztése és minél több játéklehetőség biztosítása a magyar bajnokságban. Az MLSZ célja, hogy ösztönözze a klubokat a magyar tehetségek felkarolására és versenyeztetésére. A zöld-fehérek öt magyar játékossal álltak fel a kedd esti találkozón, ahogy a Nyíregyháza elleni legutóbbi bajnokin is, Robbie Keane vezetőedző szerint mindannyian kiváló teljesítményt nyújtottak.

Varga Barnabás Paksról érkezett a Fradihoz, a Ludogorecnek két gólt lőtt

Fotó: MTI

A Paks jó példa lehet

A magyar labdarúgás hosszú távú fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy minél több hazai játékos kapjon lehetőséget profi szinten. A „magyarszabály” fontosságára jó példa a Paksi FC, amely évek óta kizárólag magyar labdarúgókkal szerepel az NB I-ben, mégis versenyképes csapatot tud pályára küldeni hétről hétre, nemcsak az NB I-ben, hanem nemzetközi porondon is. A paksi csapat bizonyítja: nem kell külföldi légiósok tömege a sikerhez, ha egy klub tudatosan építkezik és bízik a hazai játékosokban. A szabály ösztönözheti a klubokat a magyar tehetségek felkutatására és fejlesztésére, hosszú távon pedig erősítheti a válogatott bázisát is.

A Bajnokok Ligája playoffkörében az azeri Qarabag lesz az FTC ellenfele. A párharc első mérkőzését augusztus 19-én 21 órától rendezik a Groupama Arénában.