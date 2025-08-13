augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólok, gólpasszok

51 perce

Történelmi tettet hajtott végre a Ferencváros

Címkék#bl#Ludogorecnek#MLSZ#Ferencváros

Varga Barnabás kettő, Szalai Gábor egy góljával a Ferencváros labdarúgócsapata 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, ezzel pedig bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik körébe. A zöld-fehérek mindhárom gólját tehát magyarok szerezték, ráadásul még a gólpasszokat is magyar játékosok adták, erre még sohasem volt példa a BL-ben.

Veol.hu

Már csak egy párharc megnyerése választja el a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától a Ferencvárost, mely úgy győzte le a Ludogorecet, hogy a gólokat kizárólag magyar játékosok lőtték. Ez legutóbb 1995-ben a Grasshopper ellen fordult elő, a hazai meccsen ifjabb Albert Flórián, Lisztes Krisztián és Nyilas Elek talált be.

Ferencváros - Magyar játékosok döntötték el a BL-selejtezőt
A Ferencváros 1995-ös csapatában született legutóbb három magyar gól a BL-ben
Forrás: tempofradi.hu

A Ferencváros három gólt lőtt a Groupama Arénában 

Olyan viszont még sohasem történt meg, hogy a gólok és a gólpasszok is magyar játékosok neve mellett szerepeljenek. Mindez alátámasztja a Magyar Labdarúgó-szövetség új szabályát, mely szerint a kiemelt akadémiákkal rendelkező kluboknak a mérkőzéseken kötelezően legalább öt magyar játékost kell szerepeltetniük a pályán, és ebből kettőnek fiatalkorúnak kell lennie. A „magyarszabály" néven elhíresült rendelkezés célja a hazai fiatal labdarúgók fejlesztése és minél több játéklehetőség biztosítása a magyar bajnokságban. Az MLSZ célja, hogy ösztönözze a klubokat a magyar tehetségek felkarolására és versenyeztetésére. A zöld-fehérek öt magyar játékossal álltak fel a kedd esti találkozón, ahogy a Nyíregyháza elleni legutóbbi bajnokin is, Robbie Keane vezetőedző szerint mindannyian kiváló teljesítményt nyújtottak.

Varga Barnabás Paksról érkezett a Fradihoz, a Ludogorecnek két gólt lőtt
Fotó: MTI

A Paks jó példa lehet

A magyar labdarúgás hosszú távú fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy minél több hazai játékos kapjon lehetőséget profi szinten. A „magyarszabály” fontosságára jó példa a Paksi FC, amely évek óta kizárólag magyar labdarúgókkal szerepel az NB I-ben, mégis versenyképes csapatot tud pályára küldeni hétről hétre, nemcsak az NB I-ben, hanem nemzetközi porondon is. A paksi csapat bizonyítja: nem kell külföldi légiósok tömege a sikerhez, ha egy klub tudatosan építkezik és bízik a hazai játékosokban. A szabály ösztönözheti a klubokat a magyar tehetségek felkutatására és fejlesztésére, hosszú távon pedig erősítheti a válogatott bázisát is.

A Bajnokok Ligája playoffkörében az azeri Qarabag lesz az FTC ellenfele. A párharc első mérkőzését augusztus 19-én 21 órától rendezik a Groupama Arénában.

Egy lépésre a BL-főtáblától a Fradi
Fotó: Fradi.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu