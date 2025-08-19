Különleges ajándékot kaptak a tábor végén a gyerekek

A kitüntetést minden évben a településért végzett áldozatkész munkáért ítéli oda Veszprém MJV képviselő-testülete. Fogl Sándorék eredetileg Gyulafirátóton tartottak focitábort, az idei volt a harmadik alkalom, hogy Eplény adott helyet a nagyon népszerű szünidei programnak.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a focitábort Fogl Sándorék, a 30 fős gyerekcsoportot Eplény fogadta be. A fiatalok a Puskás Arénába is ellátogattak

Fotó: a szervezők

A szervezők beszámolója szerint 30 főben limitálták a részvételi létszámot, amit nagyon hamar, már májusra fel is töltöttek. Nemcsak fiúk jelentkeztek, három lány is vállalta a hetet. – A szakmai vezető Hagymási Zoltán nagyon sok játékkal, labdás és labda nélküli feladatokkal készült, amit nagyon szerettek a gyerekek. A nyár slágertornáját, a 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokságot is újrajátszották a résztvevők. Náluk a Bayern München nyert. Eplény újra nagyon jó házigazdának bizonyult, szép, rendezett pálya, játszótér várta a táborozókat, az ebédet pedig kultúrház hűvös nagytermében fogyaszthatták el a gyerekek – fogalmazott Fogl Sándor.

A hét közepén hagyományosan kirándulni megy a csapat, most néhány szülővel kiegészülve Budapestre utaztak, a Puskás Arénát látogatták meg.

– Egy nagyon bőséges és izgalmas stadionbejárás és az új múzeum a vártnál sokkal nagyobb élménnyel szolgált a kirándulóknak. A modern múzeum bemutatta az aranycsapatot és Puskás Ferenc életét, majd a stadionban mindenhova bemehettek a gyerekek.

Különleges ajándékokat kaptak a focitábor résztvevői

Pénteken a tábor zárásaként Hagymási Zoltán szakmai vezető és Fogl Sándor táborszervező értékelte a hetet. Az eseményen nagyon sok szülő vett részt és tapsolta meg a díjazott gyerekeket. Serleget és egy igazi különlegességet, saját fotóval, névvel ellátott focis kártyát kaptak a résztvevők.