Forma–1: lánykérés a futam előtt

A 2025-ös Magyar Nagydíj szombati időmérőjén elképesztően szoros eredmények születtek: Charles Leclerc szerezte meg a pole-pozíciót, de az első tíz pilóta között mindössze fél másodperc volt a különbség – ilyen szoros kvalifikációra 64 éve nem volt példa a Forma–1 történetében. A Ferrari monacói pilótája alig 0,053 másodperccel előzte meg a negyedik helyezettet, ami statisztikai ritkaság és kiélezett vasárnapi futamot vetített előre.

Esős futamra készültek a pályán és azon kívül is a Forma–1 Magyar Nagydíjon

Fotó: Kapcsándy Dóra

Minden szem az égre szegeződött, lesz-e eső a Forma–1 futama alatt?

Szombaton úgy látszott, a Red Bull nem dominált, sőt Max Verstappen csak a középmezőnyből indulhatott. A McLaren és a Mercedes is harcban volt a toppozíciókért, ami azt mutatta, hogy a Hungaroring technikás karaktere idén különösen kiegyenlítette az erőviszonyokat. A szombati nap egyértelmű üzenete az volt: vasárnap bármi megtörténhet, főleg a ferraris Leclerc szempontjából, akire a pole-pozíció inkább helyezett nyomást, mint előnyt.

Fotó: Kapcsándy Dóra

A 40. Magyar Nagydíj szombati időmérője nemcsak a szoros eredmények és a technikai izgalmak miatt marad emlékezetes: egy igazán különleges pillanatnak is tanúi lehettek a nézők. Pápai olvasónk, Kapcsándy Dóra is a helyszínen követte az eseményeket, és egy megható ceremóniáról számolt be szerkesztőségünknek. Az időmérő edzés kezdete előtt ugyanis egy fiatal pár életének fontos állomása zajlott le a nézőtér egyik szegletében: leánykérés történt a Hungaroringen. A megható pillanatot meg is örökítette, így egy különleges emlékkel térhetett haza a Forma–1 hétvégéről.

A rajtrács előtt a kérdés egy volt: taktikázás vagy nyers tempó dönt a győzelemről?

A futam emlékezetes küzdelmet hozott a versenypályán: az időjárás változékony volt, a lelátók zsúfolásig teltek, és a versenytempók között is óriási különbségek alakultak ki. A pole-pozícióból induló Charles Leclerc sokáig az élen autózott, de a Ferrari ezúttal sem tudta tartani a versenytávon a riválisok ritmusát. Előbb Oscar Piastri, majd George Russell is megelőzte őt, így a monacói pilóta végül csak a negyedik helyen zárt, szemmel látható frusztrációval.