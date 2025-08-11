Fővárosi csapattal játszott edzőmeccset a Balatonfüredi KSE (galéria)

Az első félidő jelentős részében az történt, amit a hazaiak akartak (9-6), a szünet előtt pedig zsinórban ötször találtak be (16-9). A 35. percben már 19-10-re vezettek, a hajráig tartották is a megnyugtató előnyüket, de az utolsó hat percet hat–kettőre nyerték meg a fővárosiak.

Még sok munka vár rájuk a bajnoki nyitányig

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kis Ákos a lefújás után elmondta: csapata ezúttal is különböző felállásokban lépett pályára, így a minél ideálisabb összeállítást kereső szakmai stáb láthatta, hogy a sportolók miként tudnak együttműködni a pályán. Elöl és hátul is voltak jó periódusaik és megoldásaik, de akadtak gyengébb időszakaik is, a ziccereiket például nem a legjobb hatásfokkal értékesítették. Az előző mérkőzéshez képest javítottak a védekezésükön, míg támadásban új variációkat próbáltak ki. Ezzel együtt még sok munka vár rájuk a bajnoki nyitányig.