1 órája
Fővárosi csapattal játszott edzőmeccset a Balatonfüredi KSE (galéria)
Saját közönsége előtt is bemutatkozott a kézilabda NB I közelgő rajtjára készülő Balatonfüredi KSE, a tópartiak magabiztos sikerrel hálálták meg a szurkolóik biztatását.
Az első félidő jelentős részében az történt, amit a hazaiak akartak (9-6), a szünet előtt pedig zsinórban ötször találtak be (16-9). A 35. percben már 19-10-re vezettek, a hajráig tartották is a megnyugtató előnyüket, de az utolsó hat percet hat–kettőre nyerték meg a fővárosiak.
Kis Ákos a lefújás után elmondta: csapata ezúttal is különböző felállásokban lépett pályára, így a minél ideálisabb összeállítást kereső szakmai stáb láthatta, hogy a sportolók miként tudnak együttműködni a pályán. Elöl és hátul is voltak jó periódusaik és megoldásaik, de akadtak gyengébb időszakaik is, a ziccereiket például nem a legjobb hatásfokkal értékesítették. Az előző mérkőzéshez képest javítottak a védekezésükön, míg támadásban új variációkat próbáltak ki. Ezzel együtt még sok munka vár rájuk a bajnoki nyitányig.
Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest kézilabda felkészülési találkozóFotók: Fülöp Ildikó
Balatonfüredi KSE–PLER Budapest 26-23 (16-9)
Balatonfüred, 200 néző. Vezette: Kovács, Mándli. Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Rozman, Jánosi, Garajszki és Fekete 3-3, Urbán-Patocskai 3 (1), Hornyák 3 (3), Sretenovic és Németh B. 2-2, Varga M., Bóka, Tóth N. és Szabó L. 1-1, Simotics és Vasilev. Vezetőedző: Kis Ákos.
Az ellenfél legjobb lövői: Zalai 3, Markez 3 (1).
Kiállítások: 6, ill. 0 perc.
Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2.