Futsal

25 perce

Magabiztos veszprémi siker hazai pályán

Címkék#Veszprém Futsal#győzelem#Veszprém

Sima három pont. A futsal NB I második fordulójában hazai közönség előtt aratott 4–0-s győzelmet a Futsal Veszprém a PTE-PEAC ellen. A mérkőzés különleges hangulatban zajlott, hiszen a kezdő sípszó előtt a klub elbúcsúztatta a bakonyiak legendáját, Tatai Józsefet, aki hosszú éveken át szolgálta a veszprémi futsalt.

Balogh Dávid

Futsal Veszprém – PTE-PEAC 4-0 (1-0)

Futsal: négy veszprémi gól, három pont
Futsal: négy veszprémi gól, három pont
Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprém, 700 néző. V.: V.: Juhász, Urgyán, Balla.
Veszprém: Horváth B. – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Sándor, Juhász, Molnár, Horváth, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.
PTE-PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Nospak, Tóth A., Vénosz. Csere: Molnár M., Bálint, Ábrahám, Palvek, Szakály, Nagy B., Turi, Pedic, Kiss. Edző: Élő Tibor. 

A találkozó remekül indult a hazaiak számára: már a 8. percben Bognár Martin talált be, megszerezve ezzel a vezetést a Veszprémnek (1–0). A vendégek igyekeztek zártan védekezni, így a folytatásban a bakonyiaknak türelmesen kellett építeniük támadásaikat. A félidő hátralévő részében nem született újabb gól, így minimális előnnyel vonulhattak pihenőre a hazaiak.

Félidőben Veszprém Futsal – PTE-PEAC 1-0

A szünet után fokozta a tempót a Veszprém. A 30. percben Hadházi révén megduplázták előnyüket (2–0), majd a hajrában a brazil légiós, Matheus is betalált a 38. minutumban (3–0). A kegyelemdöfést Dróth Zoltán adta meg egy perccel később, aki beállította a 4–0-s végeredményt.

Futsal Veszprém – PTE-PEAC

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló


 

 

