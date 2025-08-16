Magabiztos veszprémi siker hazai pályán

Futsal Veszprém – PTE-PEAC 4-0 (1-0)

Futsal: négy veszprémi gól, három pont

Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprém, 700 néző. V.: V.: Juhász, Urgyán, Balla.

Veszprém: Horváth B. – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Sándor, Juhász, Molnár, Horváth, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.

PTE-PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Nospak, Tóth A., Vénosz. Csere: Molnár M., Bálint, Ábrahám, Palvek, Szakály, Nagy B., Turi, Pedic, Kiss. Edző: Élő Tibor.

A találkozó remekül indult a hazaiak számára: már a 8. percben Bognár Martin talált be, megszerezve ezzel a vezetést a Veszprémnek (1–0). A vendégek igyekeztek zártan védekezni, így a folytatásban a bakonyiaknak türelmesen kellett építeniük támadásaikat. A félidő hátralévő részében nem született újabb gól, így minimális előnnyel vonulhattak pihenőre a hazaiak.

Félidőben Veszprém Futsal – PTE-PEAC 1-0

A szünet után fokozta a tempót a Veszprém. A 30. percben Hadházi révén megduplázták előnyüket (2–0), majd a hajrában a brazil légiós, Matheus is betalált a 38. minutumban (3–0). A kegyelemdöfést Dróth Zoltán adta meg egy perccel később, aki beállította a 4–0-s végeredményt.