Elsöprő győzelem

Futsal Veszprém: így kell elkezdeni a BL-t!

Hatalmas győzelem! Fantasztikus rajtot vett a Futsal Veszprém a Bajnokok Ligája selejtezőjében! A bakonyi alakulat lehengerlő teljesítményt nyújtott, miután 7–0-ra diadalmaskodott az angol Bolton Futsal Club ellen.

Futsal Veszprém-Bolton Futsal Club 7-0 (4-0)

Futsal Veszprém: Dróth szerezte az első veszprémi gólt
Athén. V.: Kirilov, Karbala, Petek. 

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth – Juhász, Molnár, Horváth B., Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Peric.

Bolton: Payne – McGrath, Cook, Kernohan, Palfreeman. Csere: Coates – Lawless, Barr, Butterworth, Woodworth, Millar, Dobney, Gunn, Cook. Edző: Stuart Cook.

A találkozó alig kezdődött el, máris megszületett az első veszprémi találat: az 1. percben Hadházi tökéletes átadását váltotta gólra Dróth Zoltán, 1–0. Nem sokkal később, a 4. minutumban ismét Dróth volt a kulcsszereplő, ezúttal Thiago számára készítette elő a labdát, aki higgadtan értékesítette a helyzetet, 2–0. A bakonyi gólgyár ekkor még korántsem állt le: a 6. percben Horváth Benedek is betalált, 3–0. A félidő hajrájában, a 13. percben Lipl Noel is feliratkozott a gólszerzők közé, így négygólos előny birtokában vonulhatott pihenőre a magyar csapat.

Futsal Veszprém: ez erődemonstráció volt

A fordulás után sem engedett a Veszprém: a 23. percben ismét Dróth vette be a Bolton kapuját, majd jöttek Lipl percei. A fiatal játékos a 27. és a 31. percben is eredményes volt, így mesterhármast jegyzett a mérkőzésen. A hajrában már nem változott az eredmény, a vége 7–0 lett, ami több mint magabiztos rajt a selejtező első fordulójában.

A Veszprém erődemonstrációval kezdte szereplését a sorozatban, és megmutatta, hogy komoly célokért száll harcba. Marko Peric tanítványai legközelebb szerdán, a norvég Sjarmtrollan Idrettslag ellen lépnek pályára, ahol újabb fontos lépést tehetnek a továbbjutás felé.

 

