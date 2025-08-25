augusztus 25., hétfő

Futsal Veszprém: kezdődik a Bajnokok Ligája!

Kezdődik a nagy utazás. Athénban mutatkozik be a Futsal Bajnokok Ligája selejtezőjében a Futsal Veszprém, amely az angol, a norvég és a görög bajnokcsapat ellen küzd majd a csoport egyetlen továbbjutó helyéért.

A Futsal Veszprém játékosai júniusban történelmi sikert értek el, amikor megszerezték fennállásuk első magyar bajnoki címét. Az aranyérem után azonban változás következett: a spanyol vezetőedző, Javi Rodríguez a Barcelona irányítását vette át. A kispadra a szerb Marko Peric ült le, aki szinte változatlan játékoskerettel vágott neki a szezonnak. Az eddigiek alapján a közös munka jól indult, hiszen az NB I-ben hibátlan mérleggel áll a csapat. Dróth Zoltánék eddig három bajnokit játszottak, mindet magabiztosan megnyerték: a Magyar Futsal Akadémiát 5–2-re, a Pécset 4–0-ra, az Aramist pedig 6–2-re múlták felül.

Futsal Veszprém: a reptéren a csapat
Futsal Veszprém: a reptéren a csapat
Ezzel a remek rajttal a hátuk mögött készülhetnek az athéni tornára, ahol azonban minden meccs komoly kihívást jelent majd. A továbbjutás különösen nehéz feladat, mivel csak a csoportelső jut be az elitkörbe.

A veszprémiek kedden 17:30-tól az angol Bolton Futsal Club ellen kezdenek, másnap ugyanebben az időpontban a norvég Sjarmtrollan Idrettslag következik, pénteken pedig a házigazda A.E.K. Futsallal mérkőznek meg 20:30-kor.

Futsal Veszprém: mozgalmas napok következnek

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői tájékoztatása szerint a héten Görögországban pályára lépő veszprémi válogatott kerettagok így kihagyják a Kirgizisztán elleni felkészülési mérkőzést.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
