Futsal Veszprém: újabb nagy siker a BL-ben!

Sjarmtrollan IL–Futsal Veszprém 2-5 (1-2)

Futsal Veszprém: újabb nagy siker!

Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló



Athén. V.:Petek, Kirilov, Al Hamola.

Sjarmtrollan: Ajer – U. Vucenovic, Eggen, M. Vucenovic, Schjetne

Csere: Kamsvåg (kapus), Meyer, Olsen, Johnsen, Lind, Grøterud-Jacobsen, Kalstad, Pedersen, Kristiansen. Edző: Simen Johansen

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago Alves, Hadházi, Bognár

Csere: Horváth Bendegúz (kapus), Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics

Matheus a találkozó elején többször próbálkozott távolról, de csak centikkel kerülte el a kaput. A 8. percben aztán jött a gól: Dróth nem lőtt, inkább passzolt, Bognár pedig a helyén volt, 0-1. Azonban nem tartott sokáig a vezetés, Vucenovic egy kétes szituáció után egyenlített, 1-1. Hadházi előtt adódott a következő nagy helyzet, de a hazaiak a gólvonalról mentettek. Öt perccel a szünet előtt ismét Dróth villant, lefordult védőjéről, és laposan a hálóba lőtt, 1-2.

Félidőben Sjarmtrollan IL-Futsal Veszprém 1-2

A fordulás után továbbra is a Veszprém dominált, de a 28. percben mégis Eggen volt eredményes, 2-2. A válasz azonnal érkezett, Dróth egyéni akcióból újra előnyhöz juttatta a vendégeket 2-3. A 31. percben Lipl is betalált, szépen kilőtte a rövid alsót, 2-4. A norvégok mindent egy lapra tettek fel, emberelőnyre váltottak, de jött a büntetés: Hadházi szerzett labdát, Thiago pedig befejezte az akciót, 2-5.

A bakonyiak két sikeres mérkőzésen túl vannak, de pénteken az AEK ellen lépnek pályára. Ha ott Dróth Zoltánék nyerni tudnak, akkor meg van a továbbjutás.



