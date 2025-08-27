augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Futsal Veszprém: újabb nagy siker a BL-ben!

Címkék#futsal#futsal Bajnokok Ligája#Futsal Club Veszprém

Kettőből kettő! A Bolton elleni győztes meccs után a norvég bajnokot is legyőzte a Futsal Veszprém együttese Athénban! A bakonyiak hét gólos csatát vívtak a BL-selejtezőben.

Veol.hu

Sjarmtrollan IL–Futsal Veszprém 2-5 (1-2)

Futsal Veszprém: újabb nagy siker!
Futsal Veszprém: újabb nagy siker!
Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló


Athén. V.:Petek, Kirilov, Al Hamola.
Sjarmtrollan: Ajer – U. Vucenovic, Eggen, M. Vucenovic, Schjetne
Csere: Kamsvåg (kapus), Meyer, Olsen, Johnsen, Lind, Grøterud-Jacobsen, Kalstad, Pedersen, Kristiansen. Edző: Simen Johansen
Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago Alves, Hadházi, Bognár
Csere: Horváth Bendegúz (kapus), Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics 

Matheus a találkozó elején többször próbálkozott távolról, de csak centikkel kerülte el a kaput. A 8. percben aztán jött a gól: Dróth nem lőtt, inkább passzolt, Bognár pedig a helyén volt, 0-1. Azonban nem tartott sokáig a vezetés, Vucenovic egy kétes szituáció után egyenlített, 1-1. Hadházi előtt adódott a következő nagy helyzet, de a hazaiak a gólvonalról mentettek. Öt perccel a szünet előtt ismét Dróth villant, lefordult védőjéről, és laposan a hálóba lőtt, 1-2.

Félidőben Sjarmtrollan IL-Futsal Veszprém 1-2

A fordulás után továbbra is a Veszprém dominált, de a 28. percben mégis Eggen volt eredményes, 2-2. A válasz azonnal érkezett, Dróth egyéni akcióból újra előnyhöz juttatta a vendégeket 2-3. A 31. percben Lipl is betalált, szépen kilőtte a rövid alsót, 2-4. A norvégok mindent egy lapra tettek fel, emberelőnyre váltottak, de jött a büntetés: Hadházi szerzett labdát, Thiago pedig befejezte az akciót, 2-5. 

A bakonyiak két sikeres mérkőzésen túl vannak, de pénteken az AEK ellen lépnek pályára. Ha ott Dróth Zoltánék nyerni tudnak, akkor meg van a továbbjutás. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu