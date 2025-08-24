augusztus 24., vasárnap

Futball

2 órája

A magyar Barcelona nyerte a tapolcai kupát, amelyen a házigazda okozta a legnagyobb meglepetést (+ videó)

Címkék#FC Ajka#u12#Future Cup#foci#Tapolca#Pápai ELC#TIAC VSE

Izgalmas, végletekig kiélezett döntőt követően a Barca Academy játékosai emelhették magasa a kupát Tapolcán. A kétnapos Future Cup kemény, színvonalas küzdelmet hozott.

Horváth Gábor

Mint már beharangoztuk, idén is Tapolcán találkoztak a Future Cup nemzetközi utánpótlás labdarúgótorna résztvevői.

Harmadik alkalommal adott otthont Tapolca a Future Cup nemzetköz labdarúgó utánpótlástornának, amely idén is nagy küzdelmet és izgalmas összecsapásokat hozott.
Fotó: a szervezők

Az U12-es korosztályos megmérettetésen 24 csapat lépett pályára. Az együttesek pénteken és szombaton, csoportkörben, majd a helyosztókon kiélezett találkozókat vívtak egymással. Vármegyénket a házigazda TIAC VSE, az FC Ajka, a Pápai ELC és a Veszprémi FC USE képviselte. Közülük meglepetésre a hazaiak szerepeltek a legjobban, a tapolcai alakulat kis híján a legjobb négy közé jutott, a címvédő Mészöly Focisuli csak büntetőkkel tudta legyőzni. A remeklő TIAC végül a hatodik helyet szerezte meg, 10. lett a Pápa, 11. a Veszprém, az ajkaiak tizennyolcadikként zártak.

A finálét a Monor és a budapesti Barca Academy vívta, hatalmas csatában utóbbi diadalmaskodott. Az összecsapás 1-1-es végeredményt hozott, a büntetőpárbaj pedig a 12. körben dőlt el.

A 2025-ös Future Cup végeredménye

  1. Barca Academy
  2. Monor
  3. Mészöly Focisuli
  4. Paks
  5. Mosonmagyaróvár
  6. TIAC
  7. Puskás Akadémia
  8. Vinogradar
  9. Cegléd
  10. Pápa
  11. Veszprém
  12. Nagykanizsa
  13. Dunakeszi
  14. RAFC
  15. Tatabánya
  16. Lurkó
  17. Komarno
  18. FC Ajka
  19. Nyíregyháza I
  20. Nyíregyháza II
  21. FC Budapest
  22. Dunaújváros
  23. Hévíz
  24. Győrszentiván

A különdíjasok

  • A torna felfedezettje: Katona Matthie (Komarno)
  • Gólkirály: Ádám Gergő (Cegléd)
  • Legjobb játékos: Tomolik Hunor (Paks)
  • Legjobb kapus: Gammi Milán (Monor)
  • Legjobb védő: Szabó Bence (TIAC)

 

