57 perce
A magyar Barcelona nyerte a tapolcai kupát, amelyen a házigazda okozta a legnagyobb meglepetést (+ videó)
Izgalmas, végletekig kiélezett döntőt követően a Barca Academy játékosai emelhették magasa a kupát Tapolcán. A kétnapos Future Cup kemény, színvonalas küzdelmet hozott.
Mint már beharangoztuk, idén is Tapolcán találkoztak a Future Cup nemzetközi utánpótlás labdarúgótorna résztvevői.
Az U12-es korosztályos megmérettetésen 24 csapat lépett pályára. Az együttesek pénteken és szombaton, csoportkörben, majd a helyosztókon kiélezett találkozókat vívtak egymással. Vármegyénket a házigazda TIAC VSE, az FC Ajka, a Pápai ELC és a Veszprémi FC USE képviselte. Közülük meglepetésre a hazaiak szerepeltek a legjobban, a tapolcai alakulat kis híján a legjobb négy közé jutott, a címvédő Mészöly Focisuli csak büntetőkkel tudta legyőzni. A remeklő TIAC végül a hatodik helyet szerezte meg, 10. lett a Pápa, 11. a Veszprém, az ajkaiak tizennyolcadikként zártak.
A finálét a Monor és a budapesti Barca Academy vívta, hatalmas csatában utóbbi diadalmaskodott. Az összecsapás 1-1-es végeredményt hozott, a büntetőpárbaj pedig a 12. körben dőlt el.
A 2025-ös Future Cup végeredménye
- Barca Academy
- Monor
- Mészöly Focisuli
- Paks
- Mosonmagyaróvár
- TIAC
- Puskás Akadémia
- Vinogradar
- Cegléd
- Pápa
- Veszprém
- Nagykanizsa
- Dunakeszi
- RAFC
- Tatabánya
- Lurkó
- Komarno
- FC Ajka
- Nyíregyháza I
- Nyíregyháza II
- FC Budapest
- Dunaújváros
- Hévíz
- Győrszentiván
A különdíjasok
- A torna felfedezettje: Katona Matthie (Komarno)
- Gólkirály: Ádám Gergő (Cegléd)
- Legjobb játékos: Tomolik Hunor (Paks)
- Legjobb kapus: Gammi Milán (Monor)
- Legjobb védő: Szabó Bence (TIAC)