A magyar Barcelona nyerte a tapolcai kupát, amelyen a házigazda okozta a legnagyobb meglepetést (+ videó)

Mint már beharangoztuk, idén is Tapolcán találkoztak a Future Cup nemzetközi utánpótlás labdarúgótorna résztvevői.

Harmadik alkalommal adott otthont Tapolca a Future Cup nemzetközi labdarúgó utánpótlástornának, amely idén is nagy küzdelmet és izgalmas összecsapásokat hozott

Fotó: a szervezők

Az U12-es korosztályos megmérettetésen 24 csapat lépett pályára. Az együttesek pénteken és szombaton, csoportkörben, majd a helyosztókon kiélezett találkozókat vívtak egymással. Vármegyénket a házigazda TIAC VSE, az FC Ajka, a Pápai ELC és a Veszprémi FC USE képviselte. Közülük meglepetésre a hazaiak szerepeltek a legjobban, a tapolcai alakulat kis híján a legjobb négy közé jutott, a címvédő Mészöly Focisuli csak büntetőkkel tudta legyőzni. A remeklő TIAC végül a hatodik helyet szerezte meg, 10. lett a Pápa, 11. a Veszprém, az ajkaiak tizennyolcadikként zártak.

A finálét a Monor és a budapesti Barca Academy vívta, hatalmas csatában utóbbi diadalmaskodott. Az összecsapás 1-1-es végeredményt hozott, a büntetőpárbaj pedig a 12. körben dőlt el.

A 2025-ös Future Cup végeredménye

Barca Academy Monor Mészöly Focisuli Paks Mosonmagyaróvár TIAC Puskás Akadémia Vinogradar Cegléd Pápa Veszprém Nagykanizsa Dunakeszi RAFC Tatabánya Lurkó Komarno FC Ajka Nyíregyháza I Nyíregyháza II FC Budapest Dunaújváros Hévíz Győrszentiván

A különdíjasok