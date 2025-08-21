45 perce
Visszatér a nemzetközi foci Tapolcára
Idén is Tapolca ad otthont a rangos utánpótlás-megmérettetésnek. A Future Cup elnevezésű tornán összesen 24 U12-es futballcsapat lép pályára, vármegyei klubok is képviseltetik magukat.
Idén harmadik alkalommal ad Tapolca helyszínt és a TIAC VSE otthont a Future Cup elnevezésű labdarúgó-utánpótlástornának. Az eseményen 24 csapat szerepel, képviselteti magát többek között a Paksi FC, a Puskás Akadémia és a Barca Academy Hungary is. Külföldről is érkeznek vendégek, a szerbiai FK Vinogradar és a szlovákiai KFC Komarno is megméretteti magát a tornán. Veszprém vármegyéből a TIAC VSE, az FC Ajka, a Pápai ELC és a Veszprémi FC USE szerepel a kupán.
Future Cup: két napos torna
Az FC Budapest által szervezett Future Cup pénteken délelőtt 10 órakor rajtol a Bauxit Városi Sportcentrumban. A csoportkört aznap lejátsszák a résztvevők, a helyosztók szombaton lesznek. A második napon 9.30-kor indul a program, a döntő 15.50-kor kezdődik.
A csoportok:
- A csoport: Cegléd, Paks, Nagykanizsa, Mosonmagyaróvár, KFC Komarno, FC Budapest.
- B csoport: Puskás Akadémia, Hévíz, FC Ajka, RAFC, TIAC VSE, Tatabánya.
- C csoport: Nyíregyháza I, Dunakeszi, Lurkó Szombathely, Győrszentiván, Monor, Barca Academy.
- D csoport: Mészöly Focisuli, VFC USE, Vinogradar, Pápai ELC, Dunaújváros, Nyíregyháza II.