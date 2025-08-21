Visszatér a nemzetközi foci Tapolcára

Idén harmadik alkalommal ad Tapolca helyszínt és a TIAC VSE otthont a Future Cup elnevezésű labdarúgó-utánpótlástornának. Az eseményen 24 csapat szerepel, képviselteti magát többek között a Paksi FC, a Puskás Akadémia és a Barca Academy Hungary is. Külföldről is érkeznek vendégek, a szerbiai FK Vinogradar és a szlovákiai KFC Komarno is megméretteti magát a tornán. Veszprém vármegyéből a TIAC VSE, az FC Ajka, a Pápai ELC és a Veszprémi FC USE szerepel a kupán.

Harmadik alkalommal ad otthont Tapolca a Future Cup elnevezésű utánpótlás-labdarúgótornának. Az eseményen az U12-es korosztály lép pályára

Forrás: Facebook/FC Budapest

Future Cup: két napos torna

Az FC Budapest által szervezett Future Cup pénteken délelőtt 10 órakor rajtol a Bauxit Városi Sportcentrumban. A csoportkört aznap lejátsszák a résztvevők, a helyosztók szombaton lesznek. A második napon 9.30-kor indul a program, a döntő 15.50-kor kezdődik.

A csoportok: