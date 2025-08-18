27 perce
Újabb mérföldkőhöz érkezett Gaál Zsóka pályafutása
Az ajkai sakkozó férfi nemzetközi mester címet szerzett. Gaál Zsóka erről közösségi oldalán számolt be.
A 18 esztendős kiválóság elárulta, hogy Budapesten jött össze neki az újabb nagy siker. „ Örömmel osztom meg, hogy teljesítettem harmadszorra az IM normát, így megszereztem a férfi nemzetközi mester (IM) címet. A Budapest One Week GM-csoportban (nagymester csoport) sikerült +12 Élő-pontot gyűjtenem, aminek különösen örülök. Köszönöm a támogatást szüleimnek, edzőimnek, támogatóimnak, barátaimnak! Ez egy igazán szuper nap volt!” - írta Gaál Zsóka Facebook-oldalán.
Gaál Zsóka Üzbegisztánba utazik
Az ajkai sakkozó, aki nemrég második helyezést szerzett a Csaba Árpád Emlékversenyen, legközelebb Üzbegisztánban ül asztalhoz, szeptemberben a Grand Swiss elnevezésű megmérettetésen vesz részt.