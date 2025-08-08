Gólzáporos edzőmeccset játszott a Füred Komlón

Már az első félidő is fordulatosan alakult, némi tapogatózás után (4-4) a vendégek kaptak gyorsabban lábra (6-8, 9-12), majd következett egymás után öt hazai gól (14-12), de a tópartiaknak is volt erre válasza: előbb egyenlítettek (17-17), aztán a vezetést is visszavették (18-19). A nagyszünet után a komlóiaknak jött ki jobban a lépés (24-22), amire zsinórban három füredi (24-25), majd négy hazai találat érkezett (28-25). A BKSE az 50. percben egy góllal vezetett (30-31), ám a hajrá a vetélytársnak jött ki jobban.

Kis Ákos, a fürediek szakvezetője a lefújást követően tisztább képet kaphatott csapatáról, így többek között az új igazolásokról is. Örülhetett a komoly sérüléséből felépült Vasilev jó formájának, legfeljebb amiatt bánkódhatott, hogy a derbin nem sikerült végig fenntartani a magas intenzitásukat. A párharc összességében megfelelt az elvárásainak, szerinte jó úton járnak.

Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 36-32 (20-19)

Komló, 350 néző. Vezette: Fekete, Hajdú. Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Vasilev 5, Bóka, Rozman és Németh B. 4-4, Hornyák 4 (1), Urbán-Patocskai 3, Garajszki, Tóth N. és Fekete 2-2, Varga M. és Simotics 1-1, Sretenovic, Szabó L. és Jánosi. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Urbán 7, Ág és Zennadi 5-5, Melnyicsuk 5 (1), Jerkovic 4.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.