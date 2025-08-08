augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Gólzáporos edzőmeccset játszott a Füred Komlón

Címkék#Balatonfüredi KSE#kapus#Simotics#Vasilev#kézilabda

Elvesztette második tesztmérkőzését a kézilabda NB I közelgő nyitányára készülő Balatonfüredi KSE, a jobban hajrázott ellenfelük a küzdelmes találkozó végjátékát hat–egyre nyerte meg.

Király Ferenc
Gólzáporos edzőmeccset játszott a Füred Komlón

A fürediek legutóbb Komlón léptek pályára

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Már az első félidő is fordulatosan alakult, némi tapogatózás után (4-4) a vendégek kaptak gyorsabban lábra (6-8, 9-12), majd következett egymás után öt hazai gól (14-12), de a tópartiaknak is volt erre válasza: előbb egyenlítettek (17-17), aztán a vezetést is visszavették (18-19). A nagyszünet után a komlóiaknak jött ki jobban a lépés (24-22), amire zsinórban három füredi (24-25), majd négy hazai találat érkezett (28-25). A BKSE az 50. percben egy góllal vezetett (30-31), ám a hajrá a vetélytársnak jött ki jobban.

Kis Ákos, a fürediek szakvezetője a lefújást követően tisztább képet kaphatott csapatáról, így többek között az új igazolásokról is. Örülhetett a komoly sérüléséből felépült Vasilev jó formájának, legfeljebb amiatt bánkódhatott, hogy a derbin nem sikerült végig fenntartani a magas intenzitásukat. A párharc összességében megfelelt az elvárásainak, szerinte jó úton járnak.

Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 36-32 (20-19)

Komló, 350 néző. Vezette: Fekete, Hajdú. Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Vasilev 5, Bóka, Rozman és Németh B. 4-4, Hornyák 4 (1), Urbán-Patocskai 3, Garajszki, Tóth N. és Fekete 2-2, Varga M. és Simotics 1-1, Sretenovic, Szabó L. és Jánosi. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Urbán 7, Ág és Zennadi 5-5, Melnyicsuk 5 (1), Jerkovic 4.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu