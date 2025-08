Görög edző érkezett a veszprémiekhez, akik feljebb lépnének

– Akár mottóként is szolgálhat, miszerint Veszprémben nem állhat meg a kosárlabdaélet – adta meg a klub és a névadó támogató sajtótájékoztatójának felütését Naményi Miklós, az egyesület ügyvezetője, utalva arra, hogy a tizenhárom éves regnálása alatt hovatovább a mennyországot (…gondolva Hepp-kupa diadalukra és két döntőjükre a másodosztályban) és a poklot is (…emlékeztetve csődközeli állapotukra) megjárták. Expozéjában kitért arra, hogy néhány éve újra emelkedő pályán vannak, ami kiváltképp egy szakmai generációváltásnak tudható be.

Fotó: Fülöp Ildikó

– Reméljük, hogy ezen útnak még az elején járunk – tette hozzá a klub első embere, majd emígy folytatta: – Mindennek az alapját a fenntarthatóságra való törekvésünk jelenti, ami három alappilléren nyugszik: az utánpótlás nevelésen, hogy a fiatalok idővel minél magasabb szinten játszhassanak, a nemzetközi kapcsolatokon, az új lehetőségek keresésén, ami a munkánkat szakmailag és anyagilag is versenyképes üzleti vállalkozássá teszi, illetve a közösségépítésen, a helyi identitás erősítésén. Miközben fontosnak tartjuk a társulást, az értékalapú építkezést és a sport iránti alázatot, egy olyan szervezetet és klubkultúrát sikerült kialakítanunk – a pályán és azon kívül is –, melyben mindenki az egyletért dolgozik.

Horváth Patrik, a többek között szak- és felnőttképzéssel, valamint tanácsadással foglalkozó Insedo Kft. ügyvezetője később arról beszélt, hogy az előző szezonban jó volt átélni a sikereket a lelátón, ezért úgy döntöttek, hogy ebben eztán részt is vennének. A sportkörrel kötött együttműködési megállapodásuk értelmében a csapat innentől kezdve Insedo VKK néven vitézkedhet a különböző sorozatokban. A gárda ősztől szerepelhet a Zöld, ám a nívósabb tagságot biztosító Piros csoportban is, ugyanis az MKOSZ-hez benyújtottak egy szándéknyilatkozatot, mondván kedvező elbírálás esetén „szerencsét próbálnának” a sportág második számú hazai vonalában. Az elnökség ezzel kapcsolatban augusztus 12-én hoz döntést, de jelen állás szerint jó esély mutatkozik arra, hogy szakmai és marketing szempontból is egy lépcsőfokkal feljebb lépjenek. – Bízunk benne, hogy a kérelmünket elfogadják, az ellenben már tény, hogy bármelyik hadszíntéren is indulunk, a kispadunkról nem Alexander Geddes irányít majd – közölte Naményi Márk, az Insedo VKK sportigazgatója. – A nálunk remek munkát végzett skót szakember nemrég egy visszautasíthatatlan külföldi ajánlatot kapott, de mivel nem szeretne kimaradni a jövőbeni sikereinkből, a nemzetközi kapcsolatainkért felelős tanácsadónk lesz. A helyét a 43 éves görög Fivos Kostis veszi át, aki korábban volt vezető- és másodedző is a hazájában, de megfordult az amerikai egyetemi ligában, aztán Cipruson és Litvániában is. Tőle azt várjuk, hogy folytassa az Alex által elkezdett munkát.