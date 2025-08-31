Herendi repülőmodellezők a dobogó tetején!

A június végén Nagyszalontán megrendezett Harghita Cup szabadonrepülő világkupa-fordulón az ifjúsági F1A vitorlázó kategóriában a herendi Csikár Lili diadalmaskodott. A sikerszéria másnap folytatódott: a nemzetközi Carpati Kupán ismét ő állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Halász-Szabó István, Horváth András, Csikár Lili

Fotó: a klub

Július végén ugyancsak Nagyszalonta adott otthont a felnőtt világbajnokságnak és az ifjúsági Európa-bajnokságnak. A világeseményt megelőző Friendship Cup-on Lili ismét verhetetlennek bizonyult korosztályában.

A felnőtt VB döntőjébe Horváth Tamás (Herend) és Krasznai Dávid (Debrecen) is bejutott a 41 fős mezőnyből. A 6 perces repülési időt mindketten teljesítették, a végső, 10 perces repülésben pedig Horváth a 13. helyen zárt, míg Krasznai Dávid ezüstérmet szerzett. A magyar csapat összesítésben a 7. helyet szerezte meg.

Az ifjúsági EB-n erős szél nehezítette a fiatalok dolgát, mindössze három versenyző repült maximális időt. A döntőben Szőke Kinga (Gyula) bronzérmes lett, Csikár Lili 31. helyen végzett, a magyar csapat pedig a 6. pozíciót szerezte meg a 17 nemzet között. A női értékelésben Szőke Kinga aranyérmes, Csikár Lili pedig 7. lett.

Augusztus közepén Kabán rendezték az Országos Bajnokságot, ahol kánikulában kellett helyt állni. A 12 fős döntőben a herendi Halász-Szabó István nyert, mögötte második lett Nótáros Attila (Gyula), harmadik pedig Horváth Tamás (Herend). Csikár Lili ötödikként, az ifjúsági mezőnyben pedig elsőként zárt.

A másnap megrendezett Ludányi István Emlékversenyen már az időjárással is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek: a viharos szél miatt a szervezők három start alapján hirdettek eredményt. A győzelmet Vernyik László (Mátraverebély) szerezte meg, második lett Krasznai Dávid, harmadik helyen pedig ismét a herendi Horváth Tamás végzett.

A herendi modellezők sikereit a Herendi Porcelánmanufaktúra több évtizedes támogatása is segíti: a manufaktúra biztosítja azt a műhelyt, ahol a világszínvonalú modellek készülnek. A sportolók hálás köszönettel tartoznak ezért, hiszen nélkülük ezek a kimagasló eredmények aligha születhetnének meg.