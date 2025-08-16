augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Nemes gesztus, embertelen teljesítménnyel

Címkék#ultrabalaton#jótékonykodás#Marton József#testvérpár

Marton József, ajkai futó és vasutas idén karitatív céllal vállalkozott arra, hogy teljesítse a 221 kilométeres Privát UltraBalatont. Nem először áll extrém kihívás elé: 2023-ban már sikerrel lefutotta a 211 kilométeres UltraBalatont, akkor még saját célból. Most azonban futásával támogatást szeretne gyűjteni két fiatal számára, akiknek segítségre van szükségük a biztos jövőhöz. Hallgassa meg a Hétköznapok podcast legújabb adását!

Balogh Dávid

A Hétköznapok podcastban arról beszélgettünk Marton Józseffel, hogyan készül egy több mint 200 kilométeres futásra, milyen lelki erő kell egy ilyen teljesítményhez, és miért fontos számára, hogy sportját mások javára fordítsa. Ez a futás nemcsak sportteljesítmény – hanem az összefogás és az emberség szimbóluma is.

Hétköznapok podcast: Marton József járt a stúdiónkban
Hétköznapok podcast: Marton József járt a stúdiónkban
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Rátosi Brigitta és öccse, Viktor fiatalon árvaságra jutottak: édesapjuk, Rátosi Zoltán veszprémi mozdonyvezető 2014-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el, majd édesanyjukat 2022-ben veszítették el súlyos betegség következtében. Azóta ketten próbálnak helytállni, tanulnak, dolgoznak, de nehéz körülmények között élnek. 

Hétköznapok podcast: egy jó cél érdekében

Aki szeretné támogatni a testvérpárt, az itt teheti meg:

SPORTBARÁT ALAPÍTVÁNY
8200 Veszprém, Vécsey K. utca 8/N
Adószám: 18731514-1-19
Bankszámlaszám: 10918001-00000082-57310017
Közlemény: Rátosi gyerekek

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
