Nemes gesztus, embertelen teljesítménnyel

A Hétköznapok podcastban arról beszélgettünk Marton Józseffel, hogyan készül egy több mint 200 kilométeres futásra, milyen lelki erő kell egy ilyen teljesítményhez, és miért fontos számára, hogy sportját mások javára fordítsa. Ez a futás nemcsak sportteljesítmény – hanem az összefogás és az emberség szimbóluma is.

Hétköznapok podcast: Marton József járt a stúdiónkban

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Rátosi Brigitta és öccse, Viktor fiatalon árvaságra jutottak: édesapjuk, Rátosi Zoltán veszprémi mozdonyvezető 2014-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el, majd édesanyjukat 2022-ben veszítették el súlyos betegség következtében. Azóta ketten próbálnak helytállni, tanulnak, dolgoznak, de nehéz körülmények között élnek.

Hétköznapok podcast: egy jó cél érdekében

Aki szeretné támogatni a testvérpárt, az itt teheti meg:

SPORTBARÁT ALAPÍTVÁNY

8200 Veszprém, Vécsey K. utca 8/N

Adószám: 18731514-1-19

Bankszámlaszám: 10918001-00000082-57310017

Közlemény: Rátosi gyerekek