Különleges bakonyi program futóknak, kirándulóknak, kutyásoknak
A központ Lókút, az esemény neve Rossbrunn Trail. Egy különleges hétvégi bakonyi programot ajánlunk.
Augusztus 9-én, szombaton rendezik meg a Rossbrunn Trail elnevezésű eseményt, amely nemcsak egy futóverseny, hanem egyben egy remek családos hétvégi bakonyi program.
Ötödik alkalommal tartják meg a Rossbrunn Trailt Lókúton. A 4 Évszak 5 Verseny Sportegyesület és Lókút Község Önkormányzatának rendezvényén több táv közül lehet választani. A gyermekek 500, 1000 és 1500 métert futhatnak, a felnőttek 7, 14, 28, 42 és 56 kilométeres viadalokon indulhatnak, 7 és 14 kilométeren pedig túra is lesz.
A verseny központja a lókúti sportközpont. A szervezők tájékoztatása szerint a gyermektávokon minden induló befutóérmet, szponzori ajándékot kap. A felnőtt versenyeken távonként és nemenként az első három-három helyezettnek serleg és ajándék a jutalma. Ahogy említettük, a 7 és a 14 km-es távokon a túrázókat, természetjárókat is várják, emellett a kutyás futás engedélyezett az eseményen.
Rossbrunn Trail: egy remek hétvégi bakonyi program
- 7.00: 56 km-es táv rajtja
- 8.00: 42 km-es táv rajtja
- 9.00: 7, 14, és 28 km-es távok rajtja
- 10.00: gyermekfutamok rajtjai