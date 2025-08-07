Különleges bakonyi program futóknak, kirándulóknak, kutyásoknak

Augusztus 9-én, szombaton rendezik meg a Rossbrunn Trail elnevezésű eseményt, amely nemcsak egy futóverseny, hanem egyben egy remek családos hétvégi bakonyi program.

Különleges hétvégi bakonyi programot ajánlunk, a lókúti központú sportos esemény nemcsak versenyzőknek, hanem a természetkedvelőknek, kirándulóknak is szól

Ötödik alkalommal tartják meg a Rossbrunn Trailt Lókúton. A 4 Évszak 5 Verseny Sportegyesület és Lókút Község Önkormányzatának rendezvényén több táv közül lehet választani. A gyermekek 500, 1000 és 1500 métert futhatnak, a felnőttek 7, 14, 28, 42 és 56 kilométeres viadalokon indulhatnak, 7 és 14 kilométeren pedig túra is lesz.

A verseny központja a lókúti sportközpont. A szervezők tájékoztatása szerint a gyermektávokon minden induló befutóérmet, szponzori ajándékot kap. A felnőtt versenyeken távonként és nemenként az első három-három helyezettnek serleg és ajándék a jutalma. Ahogy említettük, a 7 és a 14 km-es távokon a túrázókat, természetjárókat is várják, emellett a kutyás futás engedélyezett az eseményen.

Rossbrunn Trail: egy remek hétvégi bakonyi program