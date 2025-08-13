augusztus 13., szerda

Tereprali

1 órája

Indul a HunGarian Baja-láz

Címkék#Várpalota#Európa Kupa#lőtér#verseny#Thury-vár#HunGarian Baja

Augusztus 14–16. között a tereprali mezőnye ismét beveszi Várpalotát és a lőteret! A HunGarian Baja idén már 22. évfordulóját ünnepli, a verseny pedig hírnevéhez mérten szenzációs hangulattal, adrenalindús környezettel, és természetesen páratlan pályákkal várja a versenyzőket és a nézőket.

Veol.hu

A magyar futam terepe az egész versenynaptárban páratlan: Közép-Európa legnagyobb összefüggő katonai lőtere évről évre felejthetetlen pillanatokat tartogat a HunGarian Baján indulóknak.

„Ismét sikerült egy nagyon kompakt programot összeraknunk! Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy olyan helyre tudjuk beirányítani a nézőket, ami nagyon látványos, biztonságos, könnyen megközelíthető, ahonnan hosszú szakasz látható be és Várpalotához is közel van. Így a Tési-dombon lévő nagy ugrató – ami a legkedveltebb nézői pont – mindegyik szakaszban benne lesz. További újdonság, hogy nem négy napon keresztül zajlik majd a verseny, hanem két napon, pénteken és szombaton száguldanak majd az autók a lőtéren” – mondta Garamvölgyi Zoltán, a verseny szervezője.

A rendezvénynek a hagyomány szerint Várpalota ad otthont, ahol évről évre ritka nagy vendégszeretettel és örömmel várják a terepralisokat. A versenyközpont, a Parc Fermé, valamint a rajt- és a célceremónia a Thury-vár mesebeli környezetében kap helyet, a szervizpark pedig idén is a Tesco parkolójában épül fel, ahol lehetőség lesz testközelből is szemügyre venni az autócsodákat.

Ebben az évben a HunGarian Baja eseménydús, versenyző- és nézőbarát menetrenddel jelentkezik. A magyar bajnokságban indulókra 326 km szelektív szakasz vár, míg az Európa Kupa mezőnye 458 kilométert teljesít majd. Augusztus 14-én, csütörtökön az előkészületeken és az adminisztratív/technikai átvételeken lesz a sor, pénteken pedig sűrű nap vár a résztvevőkre. A reggeli shakedown után lesz a sajtótájékoztató, majd a mezőny elrajtol a prológra, melyet délután az első, 50 kilométeres szakasz követ, a napot pedig a rajtceremónia, egy fergeteges tűzijáték, valamint DR BRS partija zárja. Szombaton a második szakaszon száguldanak végig a versenyzők, az FIA-mezőny háromszor, a nemzeti mezőny pedig kétszer futja meg a 130 kilométeres szakaszt.

 

