Két számban is döntőzött a veszprémi atléta

augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Címkék#Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál#finálé#Pannon Egyetem#Strigencz Zalán#VEDAC

Horváth Botond távolugrásban és hármasugrásban is bejutott a fináléba az EYOF-on, Strigencz Zalán az Egyetemi Világjátékokon szerepelt diszkoszvetésben.

Veol.hu

Mindössze három centiméteren múlt a bronzérem Horváth Botondnak, aki új egyéni csúcsot elérve, 7.25 méterrel a negyedik helyen zárt távolugrásban a XVIII. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF). 

Szigeti Csongor tanítványa a legjobb tizenkettő között az utolsó ugrásával vívta ki a legjobb nyolcba jutást (7.07 méter). Itt szintén az utolsó ugrással javította meg eddigi legjobbját. A 7.25 méteres eredmény mindössze három centivel maradt el a dobogótól, de stabil versenyzése és a döntőben elért egyéni rekordja még értékesebbé teszi a negyedik helyét.

Ráadásul Botond hármasugrásban is döntőbe jutott, ahol végül a kilencedik helyen zárt a különösen jó erőket képviselő mezőnyben.

Düsseldorfban rendezték meg az Egyetemi Világjátékokat, ahol Strigencz Zalán képviselte a Pannon Egyetem és a VEDAC színeit. A diszkoszvető a B selejtezőben állt dobókörbe, ahol 52.38 méteres teljesítménnyel a csoportban a hatodik helyen zárt, ezzel nem jutott be a döntőbe. 

 

