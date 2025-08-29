augusztus 29., péntek

Kézilabda

1 órája

Kiszolgálnák a szurkolóikat

Címkék#Balatonfüredi KSE#NB I#kézilabda

Nehéz most arra felelni, miszerint a kézilabda NB I nyitányán „mennyit nyom a mérlegen” a Balatonfüredi KSE, mert bár a felkészülés során becsülettel dolgoztak, a nyári tesztmérkőzéseik arról árulkodtak, hogy a csúcsformájuktól messze vannak. A szűkös keretű, a támadásaikkal sokat bajlódott tópartiak ezzel együtt augusztus 31-én (vasárnap, 15 óra) otthon tartanák a pontokat az esélyesebb FTC-Green Collect ellen.

Király Ferenc

A BKSE az előző idényben remekelt, az élvonalban úgy lett ötödik, hogy jó csapategységgel szolgált, mi több, saját nevelésű tehetségeket is beépített a mind ütőképesebb keretébe. Az elmúlt hónapokban náluk is történtek a korábbiaknál kisebb játékos-mozgások, de ez nem zavarta Kis Ákos vezetőedzőt abban, hogy az övéivel megpróbálja lerakni az új szezon sikereinek alapjait. A szakmai stáb előbb kemény, kondicionális-állóképességi terheléssel „örvendeztette” meg a tanítványokat, majd – mint előzetesen aláhúzták – az erőgyűjtés után olyan riválisokkal találkoztak, akik nyomás alá tudják helyezni őket. Ha az eredményeikre gondolunk, ez sikerült is nekik, mivel a hat fellépésükből csak kettőt (PLER-Budapest itthon, és Budai Farkasok-Rév idegenben) nyertek meg, az utolsó hármat elvesztették, ráadásul Csurgón, ahol nagy „zakót adtak rájuk” (33-21), kevés ellenállást tanúsítottak.

Az FTC ellen kezd a BKSE
Archív fotó: Fülöp Ildikó

– Az alapvető célunk az volt, hogy egy jó szellemű, versenyképes kollektívát alakítsunk ki, egy, az addiginál komplettebb keretet, amely megfelel az elvárásoknak. Fontosnak tartottuk, hogy a tavalyi, kissé hullámzó produkciónkat stabilizáljuk, ennek érdekében több variációs lehetőséget is kipróbáltunk. A munkát elvégeztük, ám nehéz megmondani, hogy valójában milyenek is vagyunk – árulta el Kis-edző. – Örömmel nyugtáztuk, hogy az orosz beállónk, Denis Vasilev a hosszú felépülését követően kezdi visszanyerni a régi formáját. Hozzá hasonlóan Szmetán Máté is kulcsemberünk lenne, csakhogy rá a műtétje után ősszel nem számíthatok, és aki – ahogy azt a felkészülési derbijeink mutatták – nagyon hiányzik tőlünk. Sajnos irányító szerepkörben nem találtuk a megfelelő megoldást, ha etéren nem lett volna elég bajunk, menet közben Németh Balázst csúnyán letérdelték, a combja is bevérzett, ezért gyakran felforgatott összeállításban léptünk pályára. A csurgói „kiruccanásunk” után levontunk bizonyos tanulságokat, így a HC Dukla Praha és a MOL-Tatabánya KC ellen már jó meccset vívtunk, a srácok hozzáállásával is elégedett lehettem.

A szakvezető úgy érzi, hogy a védekezésük mostanra megszilárdult, bizakodásra ad okot, miután sokat dolgoztak rajta, remélhetőleg ritkán lesz vele gondjuk, viszont az attakjaik gördülékenységét joggal érhette kritika – azzal kapcsolatban neki is van hiányérzete. Egy-két játékos alighanem elférne még a soraikban, de az elöljáróik végül úgy határoztak, hogy már nincs szükségük új szerzeményre.

– Tény, hogy nem vagyunk sokan, de legalább a tavaszi gárdánk magja együtt maradt. Nem lesz könnyű dolgunk az induló évadban – hiszen a vetélytársaink is erősítettek –, de azon leszünk, hogy továbbra is kiszolgáljuk a szurkolóinkat. A harmadik-hatodik hely valamelyikén zárnánk, úgy, hogy idehaza minden találkozó után emelt fővel jönnénk le a pályáról. Olyan csapatra vágyunk, amely az utolsó pillanatig küzd és harcol. Nyáron voltak jó időszakaink, de akadtak gyengébb periódusaink is. Támadásban sok mindennel próbálkoztunk, de a vetélytársak kapuja előtt sok hibát vétettünk. A Fradival megegyeztünk, hogy a nemzetközi kupakötelezettségünk miatt egy héttel korábbra hozzuk a bajnokinkat. Ezért köszönettel tartozunk nekik, de ha nem bánják, akkor a híveink előtt, egy jó mérkőzés során szeretnénk itthon tartani a pontokat.

 

