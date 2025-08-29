Kiszolgálnák a szurkolóikat

A BKSE az előző idényben remekelt, az élvonalban úgy lett ötödik, hogy jó csapategységgel szolgált, mi több, saját nevelésű tehetségeket is beépített a mind ütőképesebb keretébe. Az elmúlt hónapokban náluk is történtek a korábbiaknál kisebb játékos-mozgások, de ez nem zavarta Kis Ákos vezetőedzőt abban, hogy az övéivel megpróbálja lerakni az új szezon sikereinek alapjait. A szakmai stáb előbb kemény, kondicionális-állóképességi terheléssel „örvendeztette” meg a tanítványokat, majd – mint előzetesen aláhúzták – az erőgyűjtés után olyan riválisokkal találkoztak, akik nyomás alá tudják helyezni őket. Ha az eredményeikre gondolunk, ez sikerült is nekik, mivel a hat fellépésükből csak kettőt (PLER-Budapest itthon, és Budai Farkasok-Rév idegenben) nyertek meg, az utolsó hármat elvesztették, ráadásul Csurgón, ahol nagy „zakót adtak rájuk” (33-21), kevés ellenállást tanúsítottak.

Az FTC ellen kezd a BKSE

Archív fotó: Fülöp Ildikó

– Az alapvető célunk az volt, hogy egy jó szellemű, versenyképes kollektívát alakítsunk ki, egy, az addiginál komplettebb keretet, amely megfelel az elvárásoknak. Fontosnak tartottuk, hogy a tavalyi, kissé hullámzó produkciónkat stabilizáljuk, ennek érdekében több variációs lehetőséget is kipróbáltunk. A munkát elvégeztük, ám nehéz megmondani, hogy valójában milyenek is vagyunk – árulta el Kis-edző. – Örömmel nyugtáztuk, hogy az orosz beállónk, Denis Vasilev a hosszú felépülését követően kezdi visszanyerni a régi formáját. Hozzá hasonlóan Szmetán Máté is kulcsemberünk lenne, csakhogy rá a műtétje után ősszel nem számíthatok, és aki – ahogy azt a felkészülési derbijeink mutatták – nagyon hiányzik tőlünk. Sajnos irányító szerepkörben nem találtuk a megfelelő megoldást, ha etéren nem lett volna elég bajunk, menet közben Németh Balázst csúnyán letérdelték, a combja is bevérzett, ezért gyakran felforgatott összeállításban léptünk pályára. A csurgói „kiruccanásunk” után levontunk bizonyos tanulságokat, így a HC Dukla Praha és a MOL-Tatabánya KC ellen már jó meccset vívtunk, a srácok hozzáállásával is elégedett lehettem.