augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Kupa: akadtak izgalmak bőven

Címkék#foci#kupa#labdarúgás

Hétvégén a második fordulóval folytatódott a Veszprém Vármegyei Kupa küzdelemsorozata, ahol másod- és harmadosztályú csapatok csaptak össze egymással. A szurkolók izgalmas találkozókat láthattak, több helyen a végjáték döntött a továbbjutásról.

Veol.hu

A Monostorapáti és a Herend összecsapása a kupa küzdelmeiben igazi drámát hozott: a rendes játékidő 3–3-as döntetlennel zárult, a büntetőpárbajban azonban a hazaiak higgadtabbnak bizonyultak, így 3–1-gyel léptek tovább.

Kupa: a Badacsonytomaj könnyedén nyert Kamondon
Kupa: a Badacsonytomaj könnyedén nyert Kamondon
Fotó: Facebook/MLSZ Veszprém Vármegyei Igazgatóság

A forduló egyik legnagyobb arányú győzelmét a Borsosgyőr aratta, amely a második félidőben bedarálta a Káptalanfa SE együttesét, és végül 6–1-re diadalmaskodott. Szintén magabiztosan ment tovább a Badacsonytomaj (4–0 Kamondban), a Takácsi (5–2 a Váralja ellen), valamint a Lesenceistvánd-Uzsa (3–0 Sümegprágán).

A Nyirád KSE szoros mérkőzést játszott a Nemesszalók ellen. A hazaiak a 28. percre már 2–0-ra vezettek, ám a vendégek nagyot küzdöttek, és az utolsó percekig nyitott maradt a találkozó. Végül a 91. percben született a nyirádiak győztes gólja, így 3–2-vel kerültek a harmadik fordulóba.

A Külsővat is csak a hajrában biztosította be továbbjutását: az Apácatorna ellen szoros küzdelemben 3–2-re nyertek.

Veszprém vármegyei kupa

Eredmények: Lovászpatona SE – Kéttornyúlaki SE 0–2, Borsosgyőri ISE – Káptalanfa SE 6–1, PD Truck Litér SE – Taliándörögd SE 2–1, Takácsi SE – Váralja SE Bakonyszentkirály 5–2, Kamond FC – Badacsonytomaji SE 0–4, Tapolcai ÖFC – Balatonkenesei SK 4–1, Nyirád KSE – Nemesszalók ESE 3–2, Monostorapáti SE – Herendi PSK 3–3 (büntetőkkel 3–1), Bakonynána SE – Csót SE 4–1, Nemesgörzsönyi SE – Mezőlaki SE 4–0, Külsővat SE – Apácatorna LC 3–2, Sümegprágai SE – Lesenceistvánd-Uzsa SE 0–3, Nagyteveli SE – Balatonszepezdi ÖKSC 0–4, Hárskút SE – Ősi PSK 3–0, Somló SC-Kiss Birtok – Csabrendek FC 2–2. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu