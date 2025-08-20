Kupa: akadtak izgalmak bőven

A Monostorapáti és a Herend összecsapása a kupa küzdelmeiben igazi drámát hozott: a rendes játékidő 3–3-as döntetlennel zárult, a büntetőpárbajban azonban a hazaiak higgadtabbnak bizonyultak, így 3–1-gyel léptek tovább.

Kupa: a Badacsonytomaj könnyedén nyert Kamondon

Fotó: Facebook/MLSZ Veszprém Vármegyei Igazgatóság

A forduló egyik legnagyobb arányú győzelmét a Borsosgyőr aratta, amely a második félidőben bedarálta a Káptalanfa SE együttesét, és végül 6–1-re diadalmaskodott. Szintén magabiztosan ment tovább a Badacsonytomaj (4–0 Kamondban), a Takácsi (5–2 a Váralja ellen), valamint a Lesenceistvánd-Uzsa (3–0 Sümegprágán).

A Nyirád KSE szoros mérkőzést játszott a Nemesszalók ellen. A hazaiak a 28. percre már 2–0-ra vezettek, ám a vendégek nagyot küzdöttek, és az utolsó percekig nyitott maradt a találkozó. Végül a 91. percben született a nyirádiak győztes gólja, így 3–2-vel kerültek a harmadik fordulóba.

A Külsővat is csak a hajrában biztosította be továbbjutását: az Apácatorna ellen szoros küzdelemben 3–2-re nyertek.

Veszprém vármegyei kupa

Eredmények: Lovászpatona SE – Kéttornyúlaki SE 0–2, Borsosgyőri ISE – Káptalanfa SE 6–1, PD Truck Litér SE – Taliándörögd SE 2–1, Takácsi SE – Váralja SE Bakonyszentkirály 5–2, Kamond FC – Badacsonytomaji SE 0–4, Tapolcai ÖFC – Balatonkenesei SK 4–1, Nyirád KSE – Nemesszalók ESE 3–2, Monostorapáti SE – Herendi PSK 3–3 (büntetőkkel 3–1), Bakonynána SE – Csót SE 4–1, Nemesgörzsönyi SE – Mezőlaki SE 4–0, Külsővat SE – Apácatorna LC 3–2, Sümegprágai SE – Lesenceistvánd-Uzsa SE 0–3, Nagyteveli SE – Balatonszepezdi ÖKSC 0–4, Hárskút SE – Ősi PSK 3–0, Somló SC-Kiss Birtok – Csabrendek FC 2–2.