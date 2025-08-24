Következő bajnoki ellenfelét ejtette ki a Veszprém (+ videó)

A VSC 2015 Veszprém (NB III) és a Balatonalmádi SE (vármegye I) is NB III-as ellenféllel játszott a labdarúgó Magyar Kupa második körében.

A második fordulót rendezték meg a labdarúgó Magyar Kupa idei szezonjában. A Veszprém idegenben, a Balatonalmádi otthon lépett pályára

Fotó: Nagy Lajos/archív

Érdekesség, hogy a jó formában lévő bakonyiak azzal a Bicskével találkoztak, amellyel a következő bajnoki fordulóban, szerdán játszanak. Sokáig nem esett gól a mérkőzésen, a hajrában aztán kétszer is betaláltak a veszprémiek, akik teljesen megérdemelt sikert arattak.

Jól teljesített a Balatonalmádi SE, a vármegye I-es alakulat alaposan megszorongatta a Komáromot. A BSE az első félidőben hátrányba került, majd egyenlíteni tudott. A vendégek ismét megszerezték a vezetést, de a házigazda végig versenyben volt és kis híján újra egalizált. Végül a Komárom örülhetett, viszont az Almádi is büszke lehetett produkciójára.

Labdarúgó Magyar Kupa: a Veszprém továbblépett

Bicske–VSC 2015 Veszprém 0-2 (0-0)

Bicske. V.: Ódor. Bicske: Varasdi – Knolmár (Király, 62.), Pócs (Nemes, 62.), Savanya (Herczeg, 83.), Varga (Grünfelder, 21.), Major, Fehér, Hirman, Mlinárcsik, Harmat, Molnár S. Edző: Csordás Csaba.

VSC 2015 Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G. (Szűcs, 71.), Mayer, Volter, Baján (Molnár L., 84.), Somogyi-Bakos (Molnár B., 56.), Dömötör, Berzsenyi (Baldauf, 56.), Rédling (Horváth B., 56.). Edző: Gunther Zsolt.

Gólszerzők: Molnár B. (79.), Molnár L. (89.).

Balatonalmádi–Komárom 1-2 (0-1)

Balatonalmádi. V.: Dominkó. Balatonalmádi: Deák – Kiss, Rédling, Hoffer (Balogh Cs., 80.), Balatoni, Király, Bóka, Sirhán (Varga P., 69.), Kovács N. (Ács, 46.), Bakó, Jánó. Edző: Farkas László.

Komárom: Ásványi (Szabó M., 46.) – Vukasovic, Farkas D., Batizi-Pócsi (Bartos, 68.), Csöngei, Szecsődi, Rátonyi (Harangozó, 91.), Bagó (Múcska, 68.), Szénási, Bögi, Molnár K. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Ács (66.) ill. Batizi-Pócsi (26.), Csöngei (74.).