Labdarúgás 1 órája

Magyar Kupa: jöhet a rajt!

Hét Veszprém vármegyei csapat várja az első fordulót. A hétvégén kezdetét veszi a 2025/26-os labdarúgó Magyar Kupa-sorozat, amelynek első fordulójában hét Veszprém vármegyei csapat is megméretteti magát. A mérkőzések több érdekes párharcot is ígérnek, különösen úgy, hogy több megyei I. osztályú csapat is magasabb osztályban szereplő ellenféllel találkozik.

A Tihanyi FC-re, amely a Veszprém vármegyei I. osztályban szerepel, rögtön egy komoly erőpróba vár: hazai pályán fogadják az NB III-as Szombathelyi Haladást. A Haladás már túl van az NB III-as bajnokság nyitányán, ahol 1–1-es döntetlent játszottak a Veszprémi VSC ellen, így egy éles, tétmeccsel a lábukban érkeznek Tihanyba. Ezzel szemben a megyei bajnokság még nem indult el, így a tihanyiak versenyhátrányban lehetnek a már aktívan készülő és mérkőzéseket játszó szombathelyiekkel szemben a Magyar Kupában. Magyar Kupa: a pápaiak a Komárommal csapnak össze

Fotó: Facebook/Perutz FC Kiegyenlített csatára van kilátás a frissen NB III-ba feljutott Perutz FC Pápa és a Komárom VSE között. A pápaiak lehengerlően kezdték a bajnokságot: a Zsámbék ellen aratott 6–1-es győzelmük meglepetésszámba ment, és jelenleg vezetik is a csoportot. A Komárom ezzel szemben 3–1-es vereséget szenvedett a másodosztályból kiesett Tatabánya ellen, így a forma alapján a Perutz lehet a találkozó esélyese. A Balatonfüredi FC a másodosztályból érkező Tatabánya ellen lép pályára. A fürediek az első bajnoki fordulóban meglepetést okoztak, amikor legyőzték az esélyesebb Mosonmagyaróvárt (2–1), így önbizalommal várhatják az erősebb ellenfél elleni kupacsatát. A szintén megyei I. osztályban szereplő Balatonalmádi SE a Vas vármegyei Körmendet fogadja. Mindkét együttes számára ez lesz az idény első tétmérkőzése, így kérdés, melyik gárda tud hamarabb ritmust fogni. A Devecser az NB III-as Bicskei TC-t látja vendégül. A bicskeiek gyengén kezdték a bajnokságot, ugyanis 1–0-ra kikaptak az Újpest II vendégeként, ám ettől függetlenül a megyei osztályból érkező devecseriek számára komoly feladat lesz helytállni ellenük. Az Úrkút SK idegenbe, a Fejér vármegyei Móri SE otthonába látogat. Érdekesség, hogy mindkét csapat a saját megyei bajnokságában a második helyen végzett az előző idényben, és egyaránt 61 pontot gyűjtöttek, így rendkívül kiegyenlített mérkőzésre van kilátás. A Veszprémi VSC NB III-as csapata a Zala vármegyei I. osztályban szereplő Csesztregi KSE vendége lesz. A papírforma egyértelműen Gunther Zsolt tanítványai mellett szól, akik már meccsben vannak, és a Szombathelyi Haladás ellen elért döntetlen önbizalomnövelő lehet a kupameccsre nézve.

Magyar Kupa: izgalmas mérkőzések várnak ránk A kupaforduló minden résztvevője számára kiváló lehetőséget kínál arra, hogy megméresse magát más osztályból érkező ellenfelekkel szemben. A Veszprém vármegyei csapatok számára a párharcok egy része komoly kihívást jelent, de a kupa éppen azokról a meglepetésekről híres, amelyekre most is minden esély megvan. A mérkőzések időpontjai, szombat: 16.30: Tihanyi FC-Szombathelyi Haladás 16.30: Komárom VSE-Perutz FC Pápa 16.30: Devecseri SE-Bicskei TC 16.30: Balatonfüredi FC-Tatabánya 16.30: Balatonalmádi SE-Körmendi FC 16.30: Móri SE-Úrkút SK Vasárnap, 16.30: Csesztregi KSE-VSC Veszprém.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!