Remekeltek az egykori veszprémi klasszisok fiai, egyikük az utolsó másodpercben lőtt bombagólt (videóval)

A magyar válogatott egy találattal verte meg ellenfelét és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé az egyiptomi rendezésű U19-es férfi kézilabda világbajnokságon. Magyarország–Ausztria: 33-32.

Forrás: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo

A mindent eldöntő találatot Fazekas Máté zúdította a kapuba az utolsó másodpercben. A korábbi veszprémi és válogatott klasszis, Fazekas Nándor fia összesen kilenc gólig jutott a mérkőzésen. Nemcsak ő remekelt, hanem egy másik volt veszprémi kiválóság Eklemovic Nikola gyermeke is, Eklemovic Márkó tízszer volt eredményes.

Fazekas Máté jelenleg Győrben, Eklemovic Márkó Tatabányán kézilabdázik, mind a ketten az Éles Kézilabdasuli növendékei.

Az U19-es válogatottban többen is képviselik a veszprémi színeket, Várady-Szabó László, Szujó Zsombor, Apró Botond, Szökrényes László, Gáncs-Pető Máté egyaránt Veszprémben kézilabdázik, Hoffmann Balázs pedig nemrég igazolt el a királynék városából.

Magyarország–Ausztria: egy gól döntött

Magyarország–Ausztria 33-32 (16-14)

Kairó. V.: Al-Shahi, Al Wahibi (omániak). Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 3 (2), Eklemovic 10 (1), Fazekas 9, Furka 2, Gáncs-Pető 2 (1), Hoffmann 1, Horváth-Garaba, Kucsera 1, Lendvai 1, Mészáros 4, Racskó, Szujó, Szökrényes, Vincze. Edző: Gulyás István.

Ausztria: Bergmayer, Hanoun, Novakovic (kapusok), Achilles, Baxter 2, Danhel 11, Etter, Fritsch 6, Frühstück 1, Gaydusek 6, Ogris, Pieber 1, Schranz, Szilágyi, Tikvic 5, Wieder. Edző: Sandra Zapletal.

Kiállítások: 10, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/0.