augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Remekeltek az egykori veszprémi klasszisok fiai, egyikük az utolsó másodpercben lőtt bombagólt (videóval)

Címkék#u19#Fazekas#Eklemovic#Várady-Szabó László#U19-es magyar válogatott#kézilabda-vb

Hatalmas csatában gyűrte le ellenfelét nemzeti együttesünk az U19-es férfi kézilabda világbajnokság középdöntőjében. A Magyarország–Ausztria összecsapást egy utolsó másodpercben szerzett bombagól döntötte el.

Veol.hu

A magyar válogatott egy találattal verte meg ellenfelét és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé az egyiptomi rendezésű U19-es férfi kézilabda világbajnokságon. Magyarország–Ausztria: 33-32.

Egy találattal a mieink nyerték meg a Magyarország–Ausztria kézilabda összecsapást, ezzel nemzeti csapatunk bejutott a negyeddöntőbe az U19-es világbajnokságon.
Egy találattal a mieink nyerték meg a Magyarország–Ausztria kézilabda összecsapást, ezzel nemzeti csapatunk bejutott a negyeddöntőbe az U19-es világbajnokságon
Forrás: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo

A mindent eldöntő találatot Fazekas Máté zúdította a kapuba az utolsó másodpercben. A korábbi veszprémi és válogatott klasszis, Fazekas Nándor fia összesen kilenc gólig jutott a mérkőzésen. Nemcsak ő remekelt, hanem egy másik volt veszprémi kiválóság Eklemovic Nikola gyermeke is, Eklemovic Márkó tízszer volt eredményes.

Fazekas Máté jelenleg Győrben, Eklemovic Márkó Tatabányán kézilabdázik, mind a ketten az Éles Kézilabdasuli növendékei.

Az U19-es válogatottban többen is képviselik a veszprémi színeket, Várady-Szabó László, Szujó Zsombor, Apró Botond, Szökrényes László, Gáncs-Pető Máté egyaránt Veszprémben kézilabdázik, Hoffmann Balázs pedig nemrég igazolt el a királynék városából.

Magyarország–Ausztria: egy gól döntött

Magyarország–Ausztria 33-32 (16-14)
Kairó. V.: Al-Shahi, Al Wahibi (omániak). Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 3 (2), Eklemovic 10 (1), Fazekas 9, Furka 2, Gáncs-Pető 2 (1), Hoffmann 1, Horváth-Garaba, Kucsera 1, Lendvai 1, Mészáros 4, Racskó, Szujó, Szökrényes, Vincze. Edző: Gulyás István.
Ausztria: Bergmayer, Hanoun, Novakovic (kapusok), Achilles, Baxter 2, Danhel 11, Etter, Fritsch 6, Frühstück 1, Gaydusek 6, Ogris, Pieber 1, Schranz, Szilágyi, Tikvic 5, Wieder. Edző: Sandra Zapletal.
Kiállítások: 10, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 6/4, ill. 2/0.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu