Megszorongatták a Fradit a fürediek (képekkel)

Noha a nyári tesztmérkőzések nem alakultak túl jól a hazaiak számára, mégis úgy várták a rangadót, hogy otthon tartják a pontokat az élvonal legutóbbi bronzérmese ellen.

Izgalmas, harcos meccset játszottak a felek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nagy tempóban kezdődött a bajnoki, a mieink gyorsan és ötletesen támadtak, Németh Balázs jól szervezte a játékot, de a fővárosiak rendre egyenlítettek (4-4). A védelmek egyik oldalon sem jeleskedtek, Kis-edző csapata továbbra is kihasználta a lehetőségeit, ráadásul Deményiben is akadtak el lövések (10-8). Varga Márton negyedik gólja azt jelentette, hogy a BKSE fertályóra után három találattal lépett el (12-9). Kis Ákos hajdani veszprémi játékostársa, Pásztor István időt is kért, majd az övéi a küzdőtéren adtak számot az elhangzottakból (13-13). Szerencsére a fürediek ettől (…akkor még) nem törtek meg, a támadásaik gördülékenységével nem volt gond (16-14), ám érződött, hogy nincsenek sokan, ami megbosszulhatja magát. Később meg is torpantak: hibákat vétettek, ez pedig azt hozta magával, hogy az ellenfél a 27. percben, a derbi során először vezetéshez jutott (16-17). Mivel a – hazaiak hosszú gólcsendjét kihasználó – Fradi a nagyszünetig nem lassított, a félidő utolsó kilenc percét öt–nullára nyerték meg.

A fordulás után Füstös állt a vendéglátók kapujába; nem emiatt, de a társai, Rozman villanásainak köszönhetően kisvártatva egalizálták az állást (20-20). Újra futószalagon potyogtak a találatok, az első játékrész forgatókönyve annyiban változott, hogy a rivális előnyére a – könnyen helyzetbe került, kilenc perc alatt kilenc gólt lőtt – hazaiak nyomban válaszoltak (25-25). Közben Deményi visszatért a küzdőtérre, ám ahogy ő, úgy a társai sem brillíroztak, ellenben nagy szívvel tették a dolgukat, így kiélezetté tették a csatát (27-28). A 49. percben ismét egyenlő volt az állás (29-29), majd a fürediek többször is mentek a vezetésért, csakhogy nem tudták átlépni a saját árnyékukat: a kihagyott helyzeteik „visszaütöttek”, mert két üres kapus gólt is kaptak (31-33). Ahogy a csapatok előző évadbeli párharcain, a hajrá most is izgalmas lett (33-34), de a pontosabb zöld-fehérek ügyeltek arra, hogy a sajtot ne hagyják kiénekelni a szájukból.