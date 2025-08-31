1 órája
Megszorongatták a Fradit a fürediek (képekkel)
A vártnál is nagyobb csatában adta meg magát a Balatonfüredi KSE a kézilabda NB I nyitányán, a szűkös keretű tópartiak a minimális különbségű vereségük dacára emelt fővel hagyhatták el a pályát.
Noha a nyári tesztmérkőzések nem alakultak túl jól a hazaiak számára, mégis úgy várták a rangadót, hogy otthon tartják a pontokat az élvonal legutóbbi bronzérmese ellen.
Nagy tempóban kezdődött a bajnoki, a mieink gyorsan és ötletesen támadtak, Németh Balázs jól szervezte a játékot, de a fővárosiak rendre egyenlítettek (4-4). A védelmek egyik oldalon sem jeleskedtek, Kis-edző csapata továbbra is kihasználta a lehetőségeit, ráadásul Deményiben is akadtak el lövések (10-8). Varga Márton negyedik gólja azt jelentette, hogy a BKSE fertályóra után három találattal lépett el (12-9). Kis Ákos hajdani veszprémi játékostársa, Pásztor István időt is kért, majd az övéi a küzdőtéren adtak számot az elhangzottakból (13-13). Szerencsére a fürediek ettől (…akkor még) nem törtek meg, a támadásaik gördülékenységével nem volt gond (16-14), ám érződött, hogy nincsenek sokan, ami megbosszulhatja magát. Később meg is torpantak: hibákat vétettek, ez pedig azt hozta magával, hogy az ellenfél a 27. percben, a derbi során először vezetéshez jutott (16-17). Mivel a – hazaiak hosszú gólcsendjét kihasználó – Fradi a nagyszünetig nem lassított, a félidő utolsó kilenc percét öt–nullára nyerték meg.
A fordulás után Füstös állt a vendéglátók kapujába; nem emiatt, de a társai, Rozman villanásainak köszönhetően kisvártatva egalizálták az állást (20-20). Újra futószalagon potyogtak a találatok, az első játékrész forgatókönyve annyiban változott, hogy a rivális előnyére a – könnyen helyzetbe került, kilenc perc alatt kilenc gólt lőtt – hazaiak nyomban válaszoltak (25-25). Közben Deményi visszatért a küzdőtérre, ám ahogy ő, úgy a társai sem brillíroztak, ellenben nagy szívvel tették a dolgukat, így kiélezetté tették a csatát (27-28). A 49. percben ismét egyenlő volt az állás (29-29), majd a fürediek többször is mentek a vezetésért, csakhogy nem tudták átlépni a saját árnyékukat: a kihagyott helyzeteik „visszaütöttek”, mert két üres kapus gólt is kaptak (31-33). Ahogy a csapatok előző évadbeli párharcain, a hajrá most is izgalmas lett (33-34), de a pontosabb zöld-fehérek ügyeltek arra, hogy a sajtot ne hagyják kiénekelni a szájukból.
Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect, kézilabda NB IFotók: Fülöp Ildikó
Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect 35-36 (16-19)
Balatonfüred, 600 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann. Balatonfüred: Deményi – Hornyák 4 (2), ROZMAN 7, NÉMETH B. 2, Vasilev 2, VARGA M. 6, BÓKA 5. Csere: Füstös (kapus), Sretenovic 1, SIMOTICS 4, Jánosi, Urbán-Patocskai 4 (2), Tóth N., Garajszki. Edző: Kis Ákos.
FTC: Győri 1 – Bujdosó 3, ANCSIN 5, LÉKAI 9 (3), Karai 1, NAGY B. 5, Kovacsics 2. Csere: BORBÉLY (kapus), Debreczeni, TÓTH P. 4, Füzi 2, Győri 1, Koller, Juhász 1, Csörgő 2, Csanálosi. Edző: Pásztor István.
Kiállítások: 4, ill. 10 perc.
Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.
Kis Ákos: - A hibáinkból mindkét félidő végén volt egy-egy olyan periódus, amiből nem tudtunk tovább lépni.
Pásztor István: - Ma a védekezésünk csapnivaló volt a jól játszó fürediek ellen, a döntetlenszagú mérkőzésen a támadásaink mentettek meg minket.