augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Megszorongatták a Fradit a fürediek (képekkel)

Címkék#Balatonfüredi KSE#Győri#FTC-Green Collec#kézilabda nb I#Balatonfüred#Ferencváros

A vártnál is nagyobb csatában adta meg magát a Balatonfüredi KSE a kézilabda NB I nyitányán, a szűkös keretű tópartiak a minimális különbségű vereségük dacára emelt fővel hagyhatták el a pályát.

Király Ferenc

Noha a nyári tesztmérkőzések nem alakultak túl jól a hazaiak számára, mégis úgy várták a rangadót, hogy otthon tartják a pontokat az élvonal legutóbbi bronzérmese ellen.

Izgalmas, harcos meccset játszottak a felek
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nagy tempóban kezdődött a bajnoki, a mieink gyorsan és ötletesen támadtak, Németh Balázs jól szervezte a játékot, de a fővárosiak rendre egyenlítettek (4-4). A védelmek egyik oldalon sem jeleskedtek, Kis-edző csapata továbbra is kihasználta a lehetőségeit, ráadásul Deményiben is akadtak el lövések (10-8). Varga Márton negyedik gólja azt jelentette, hogy a BKSE fertályóra után három találattal lépett el (12-9). Kis Ákos hajdani veszprémi játékostársa, Pásztor István időt is kért, majd az övéi a küzdőtéren adtak számot az elhangzottakból (13-13). Szerencsére a fürediek ettől (…akkor még) nem törtek meg, a támadásaik gördülékenységével nem volt gond (16-14), ám érződött, hogy nincsenek sokan, ami megbosszulhatja magát. Később meg is torpantak: hibákat vétettek, ez pedig azt hozta magával, hogy az ellenfél a 27. percben, a derbi során először vezetéshez jutott (16-17). Mivel a – hazaiak hosszú gólcsendjét kihasználó – Fradi a nagyszünetig nem lassított, a félidő utolsó kilenc percét öt–nullára nyerték meg.

A fordulás után Füstös állt a vendéglátók kapujába; nem emiatt, de a társai, Rozman villanásainak köszönhetően kisvártatva egalizálták az állást (20-20). Újra futószalagon potyogtak a találatok, az első játékrész forgatókönyve annyiban változott, hogy a rivális előnyére a – könnyen helyzetbe került, kilenc perc alatt kilenc gólt lőtt – hazaiak nyomban válaszoltak (25-25). Közben Deményi visszatért a küzdőtérre, ám ahogy ő, úgy a társai sem brillíroztak, ellenben nagy szívvel tették a dolgukat, így kiélezetté tették a csatát (27-28). A 49. percben ismét egyenlő volt az állás (29-29), majd a fürediek többször is mentek a vezetésért, csakhogy nem tudták átlépni a saját árnyékukat: a kihagyott helyzeteik „visszaütöttek”, mert két üres kapus gólt is kaptak (31-33). Ahogy a csapatok előző évadbeli párharcain, a hajrá most is izgalmas lett (33-34), de a pontosabb zöld-fehérek ügyeltek arra, hogy a sajtot ne hagyják kiénekelni a szájukból.

Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect, kézilabda NB I

Fotók: Fülöp Ildikó

Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect 35-36 (16-19)

Balatonfüred, 600 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann. Balatonfüred: Deményi – Hornyák 4 (2), ROZMAN 7, NÉMETH B. 2, Vasilev 2, VARGA M. 6, BÓKA 5. Csere: Füstös (kapus), Sretenovic 1, SIMOTICS 4, Jánosi, Urbán-Patocskai 4 (2), Tóth N., Garajszki. Edző: Kis Ákos.

FTC: Győri 1 – Bujdosó 3, ANCSIN 5, LÉKAI 9 (3), Karai 1, NAGY B. 5, Kovacsics 2. Csere: BORBÉLY (kapus), Debreczeni, TÓTH P. 4, Füzi 2, Győri 1, Koller, Juhász 1, Csörgő 2, Csanálosi. Edző: Pásztor István.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.

Kis Ákos: - A hibáinkból mindkét félidő végén volt egy-egy olyan periódus, amiből nem tudtunk tovább lépni.

Pásztor István: - Ma a védekezésünk csapnivaló volt a jól játszó fürediek ellen, a döntetlenszagú mérkőzésen a támadásaink mentettek meg minket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu