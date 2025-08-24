augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Jól céloztak

2 órája

Minősítő lövészverseny

Címkék#sportpisztolyban#Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület#lövészverseny#kispuska

Minősítő lövészversenyt rendezett az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület a lőtéren augusztus 23-án. A versenyre 30 nevezés érkezett.

Tisler Anna

A versenyzők több versenyszámban mérték össze tudásukat. Nyílt irányzékú kispuska kategóriában első lett Lieber Ibolya, sportpisztolyban Lieber Ibolya, Tisler Anna és Huszár Luca volt a sorrend. Peremgyújtású pisztolyban győzött Czakó Ernő, második lett Sárközi Tamás, harmadik Köteles László. Sportpisztolyban Czaun József, Sárközi Tamás, Mihályfi István sorrend alakult ki. Központi gyújtású pisztolyban Sárközi Tamás, Köteles László, Horváth Gábor, központi gyújtású pisztolyban gyors lövésben Varga Károly, Sárközi Tamás, Zsupán Norbert, peremgyújtású pisztolyban gyors lövésben Berzsák Lajos, Sárközi Tamás, Burján Zoltán győzött. 

 

