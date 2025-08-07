NB III: egy góllal maradt alul a Pápa

NB III, 2. forduló

NB III: közel járt a Pápa a pontszerzéshez

Fotó: Facebook/Perutz FC

Credobus Mosonmagyaróvár–Perutz FC Pápa 2–1 (1–0)

Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Papp Á.

Mosonmagyaróvár: Kovács B. – Simita, Czingráber, Kövesdi (Gáncs, 73.), Vágó, Illés (Buglyó, 73.), Gera (Erdei, 74.), Tullner, Menyhárt (Méhes, 64.), Kitl (Sipos, 82.), Pongrácz. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Pápa: Kiss Á. – Mogyorósi (Rozman, 60.), Németh N., Szabó B., Nagy K., Szalai Cs. (Cser, 86.), Nagy D., Ruzsás (Molnár M., 46.), Sipos-Kiss (Banai, 60.), Szőke, Hauser (Papp A., 67.). Vezetőedző: Kun-Szabó Attila.

Határozottan kezdte a találkozót a Mosonmagyaróvár, és az első félidőben egyértelmű fölényben futballozott. A hazai nyomás a 20. percben hozta meg gyümölcsét: Kitl szögletéből Vágó Gábor bólintott a hálóba. (1–0). A vezetés után is a hazaiak diktálták a tempót, de az eredmény a szünetig már nem változott. A második játékrészben azonban feljavult a Pápa, amely egyre veszélyesebb támadásokat vezetett. Előbb csak a kapufát találták el, majd a 75. percben Németh révén egyenlítettek. (1–1). A válasz nem maradt el: három perccel később kezezés miatt büntetőhöz jutott a Mosonmagyaróvár, amelyet Kitl értékesített, beállítva ezzel a végeredményt. (2–1).

NB III: a Pápa remekül játszott a fordulás után

Bár a frissen feljutott pápaiak végül pont nélkül távoztak, nincs okuk a csalódottságra – remek teljesítménnyel, szívós játékkal szorongatták meg a pár éve még az NB II-ben szereplő Mosonmagyaróvárt.

Gyürki Gergely: Az első félidőben úgy gondolom, nagy fölényben futballoztunk, de sajnos a támadózónában elmaradtak azok a minőségi megoldások, ami miatt nem tudtunk több gólt lőni. A második játékrészben feljavult a vendégcsapat, mi pedig fizikálisan visszaestünk, de pozitívum, hogy rögtön tudtunk a kapott gólra reagálni.

Kun-Szabó Attila: Az első félidő hazai fölényt hozott, a szünet után viszont bátrabban futballoztunk, több helyzetet is kialakítottunk, és kiegyenlítetté vált a játék. Sikerült egyenlítenünk, majd az utolsó tíz percet végigrohamoztuk – még az utolsó pillanatban is volt ziccer, sajnos kimaradt. Összességében pozitív a mérleg. Fiatal csapatként még szoknunk kell a légkört, és olyan szituációkat kell megoldanunk, amelyeket edzésen nem lehet teljesen lemodellezni. Ha ebben fejlődni tudunk, stabil NB III-as csapattá válhatunk. Az idő nekünk dolgozik. Ezúton is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy hét közben is elkísérték a csapatot.