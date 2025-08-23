augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

33 perce

Nemzetközi meccsen kapott ki a Füred

Címkék#Balatonfüredi KSE#Bóka#Vasilev#Sretenovic#kézilabda

Ismét kikapott a kézilabda NB I jövő hétvégi nyitányára készülő – ezúttal is alapembereit nélkülöző, különböző felállásokban pályára lépő – Balatonfüredi KSE.

Király Ferenc

Hazai szempontból nem is kezdődhetett volna rosszabbul a tesztmérkőzés (0-5), a felek közötti különbség később sem csökkent (5-11), noha a fürediek az előző, csurgói fellépésükhöz képest próbáltak keményebbek lenni (7-13). A BKSE soraiból fordulás után is nagyon hiányoztak a fazonszabászok, a hosszabb időre kidőlt Szmetán Máté és a kisebb sérüléssel bajlódó Németh Balázs, ennek ellenére a 39. percben utolérték a vetélytársat (15-15), majd két góllal sikerült „meglógniuk” (19-17). Az utolsó hét perc döntetlen állásról indult (23-23), de a csehek a hajrában újra magukhoz ragadták az irányítást (24-28).

Eredmény: Balatonfüredi KSE–HC Dukla Praha 26-28 (8-13).

Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Jánosi 6, Urbán-Patocskai 6 (2), Varga M. 4, Fekete és Simotics 2-2, Tóth A., Bóka, Sretenovic, Rozman és Vasilev 1-1, Hornyák 1 (1), Erdei, Lukács, Szabó L. és Garajszki. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Jonas 6 (3), Sanislo, Krusbersky és Hruby 4-4.

Kiállítások: 16, ill. 20 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/3.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu