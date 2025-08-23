Nemzetközi meccsen kapott ki a Füred

Hazai szempontból nem is kezdődhetett volna rosszabbul a tesztmérkőzés (0-5), a felek közötti különbség később sem csökkent (5-11), noha a fürediek az előző, csurgói fellépésükhöz képest próbáltak keményebbek lenni (7-13). A BKSE soraiból fordulás után is nagyon hiányoztak a fazonszabászok, a hosszabb időre kidőlt Szmetán Máté és a kisebb sérüléssel bajlódó Németh Balázs, ennek ellenére a 39. percben utolérték a vetélytársat (15-15), majd két góllal sikerült „meglógniuk” (19-17). Az utolsó hét perc döntetlen állásról indult (23-23), de a csehek a hajrában újra magukhoz ragadták az irányítást (24-28).

Eredmény: Balatonfüredi KSE–HC Dukla Praha 26-28 (8-13).

Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Jánosi 6, Urbán-Patocskai 6 (2), Varga M. 4, Fekete és Simotics 2-2, Tóth A., Bóka, Sretenovic, Rozman és Vasilev 1-1, Hornyák 1 (1), Erdei, Lukács, Szabó L. és Garajszki. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Jonas 6 (3), Sanislo, Krusbersky és Hruby 4-4.

Kiállítások: 16, ill. 20 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/3.